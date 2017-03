Xuân Nghi: Ước mơ thành một producer giỏi như Đức Trí

Là một gương mặt khá quen với khán giả truyền hình qua các bộ phim: Hoa ngũ sắc, Gia đình phép thuật, Lối rẽ, Giấc mơ biển…, trước khi đến với điện ảnh, Xuân Nghi đã nổi tiếng với vai trò ca sĩ hát nhạc thiếu nhi. Vừa phát hành album Nghi 16, CD thứ 5 trong sự nghiệp ca hát của mình nhưng đây là lần đầu tiên Xuân Nghi thử sức với những ca khúc “lớn” hơn một chút.





Xuân Nghi trong bộ ảnh Xuân Nghi 16.

Lên 5 tuổi, cô bé Xuân Nghi theo cha mẹ đến Sài thành sinh sống, để lại sau lưng những kỷ niệm thơ ấu ở vùng đất Tây Nguyên. Xa quê từ đó, nhưng trong tâm trí của em, Đà Lạt với những đồi thông xanh ngút mắt, những dải đất đỏ bazan màu mỡ, những bông quỳ vàng rực rỡ,… luôn là những gì thân thương, gần gũi nhất. Mỗi năm khi hè đến, dù có bận cách mấy gia đình cũng thu xếp cho em một lần về thăm Đà Lạt, để em có thể thư giãn sau thời gian học thi căng thẳng, vừa cho em có thời gian thăm lại bạn bè, người quen cũ.



Nổi tiếng từ khi còn bé (năm 2002 Xuân Nghi đạt giải II Tiếng hát măng non TP. Hồ Chí Minh khi mới 8 tuổi), em cũng chịu áp lực khá nhiều khi bạn bè cùng trường "soi mói", thầy cô cũng chú ý đến em nhiều hơn... Lúc đầu Nghi cũng thấy khó chịu, nhưng dần dần rồi cũng quen, em chia sẻ: “Cũng có một số giáo viên không thích chuyện vừa đi học vừa sinh hoạt văn nghệ của em, nhưng khi thấy em hoàn thành tốt việc học tập trong lớp nên dần dà cũng xóa bỏ những ác cảm đó. Còn với bạn bè thì em cũng quậy phá, nghịch ngợm nhiều lắm nên mọi người cũng đối xử với em như một người bình thường vậy”. Điều làm Xuân Nghi cảm thấy vui nhất là khi mọi người nhận xét về em: “Không bị bệnh ngôi sao mà trái lại còn rất hòa đồng nữa".

Dù bận rộn với ca hát, đóng phim nhưng em cũng không lơ là việc học.

Xuân Nghi may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là nhạc sĩ Duy Thoán (từng làm nhạc cho các phim Hương phù sa, Hoa ngũ sắc,…), mẹ là ca sĩ Minh Ngọc nên em được gia đình giúp đỡ rất nhiều về mặt chuyên môn. Nghi đã tập tành sáng tác được một số ca khúc với ca từ, giai điệu khá dễ thương. Nếu như The one with me là chút rung động của tuổi mới lớn về tình yêu học trò, Tiếng nói là những suy nghĩ của em về cuộc sống hiện tại và trước mắt thì I miss you là tình thương em dành cho chú chó thân thiết vừa qua đời. Nghi chia sẻ: “Em thích học ngoại ngữ và cũng nghe nhạc nước ngoài khá nhiều nên cảm thấy sáng tác ca khúc bằng tiếng Anh dễ hơn tiếng Việt nhiều, tiếng Việt có dấu nên rất khó viết lời sao cho hay! Có lẽ do em chưa đủ khả năng”, em cười rồi nói tiếp: “Nhưng mẹ cứ la em hoài, mẹ bảo người Việt đầu tiên phải viết cho rành tiếng Việt nên em cũng cố gắng nhiều”…



Như bao cô bé tuổi teen khác, Xuân Nghi cũng chọn cho mình một thần tượng, em thích Taylor Swift đến nỗi bạn bè đặt cho em biệt danh là “Tayler Cam”. Một điều đặc biệt nữa là Nghi cũng sinh vào thứ 6 ngày 13 như công chúa nhạc đồng quê của Mỹ.



Gia đình nhỏ 4 người của Xuân Nghi thương yêu nhau là thế, nhưng cũng có lúc bất đồng quan điểm, như lúc thực hiện album Nghi 16 chẳng hạn. Xuân Nghi kể: “Tuy có 4 người nhưng tới… 8 ý kiến lận, để được một album hoàn chỉnh như vậy mọi người cãi nhau chí chóe trong gần 3 năm thực hiện!”.





Điều đặc biệt nhất của album lần này có lẽ là việc Xuân Nghi dám cover lại những ca khúc Tuổi ngọc, Tuổi hồng, Tuổi mộng mơ (nữ ca) và Ông trăng xuống chơi (bé ca) của nhạc sĩ Phạm Duy, những bài hát gắn liền với nữ danh ca Thái Hiền. Khi được hỏi em có ngại sự so sánh không, Xuân Nghi nói: “Em được biết những bài hát này từ lúc nhỏ nên khi ba mẹ gợi ý để đưa vào album thì cảm thấy thích lắm, cũng biết là sẽ có sự so sánh, nhưng em biết mình không hát được như cô Thái Hiền đâu, em chỉ thấy những bài này dễ thương quá nên muốn hát lại thôi. Hơn nữa em cũng muốn chứng tỏ lứa tuổi của em không chỉ biết nghe nhạc thị trường mà còn biết những bài hát bất hủ như vậy”.



Lẽ ra trong album lần này sẽ có thêm bài Tuổi sợ ma nữa, nhưng do bài hát chưa được cấp phép biểu diễn lại ở Việt Nam nên Xuân Nghi sẽ để dành cho album sắp tới. Em cũng đang ấp ủ làm một album hát những bài bé ca, nữ ca của nhạc sĩ Phạm Duy.



Xuân Nghi chia sẻ về ước mơ của mình: “Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, em muốn học thêm về công việc của một producer, em muốn mình trở thành một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng như anh Đức Trí để âm nhạc Việt Nam có thể sánh vai với nước ngoài”.