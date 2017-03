Xúc động đời và nghề của 'Cô thủ môn tội nghiệp'

Nổi danh với vai diễn chính trong phim Cô thủ môn tội nghiệp, Thanh Mai nhanh chóng được khán giả yêu thích và góp mặt trong không ít các bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, dường như điều đó chưa đủ để khẳng định tài năng của người nghệ sĩ “không tuổi” này, khi cô lại tiếp tục nhận được sự ưu ái của khán giả với vai trò người cầm mic trong hàng loạt những chương trình lớn nhỏ.

Trong khi sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà phát triển mạnh mẽ, MC Thanh Mai lại có một quyết định đầy táo bạo khi đột ngột tạm giảm thời gian dành cho nghệ thuật để dành thời gian cho niềm đam mê kinh doanh của mình. Sau gần 4 năm ít xuất hiện trên truyền hình, gần đây người hâm mộ lại được bắt gặp gương mặt thân quen, giọng nói dễ mến của Cô thủ môn tội nghiệp trên chương trình Vui sống mỗi ngày. Gặp gỡ Thanh Mai tại thẩm mỹ viện của cô, lần đầu tiên Thanh Mai đã có những chia sẻ và trải lòng về những khó khăn trong khoảng thời gian kinh doanh của mình.

Thanh Mai khoe vẻ đẹp không tuổi



- Sau gần 4 năm hầu như rất ít xuất hiện trên màn hình, cảm giác của chị khi trở lại với vai trò MC?

Tôi không hoạt động rầm rộ trong 4 năm nhưng vẫn tham gia làm MC cho một số chương trình như là: Gia đình style, Gia đình online. Những chương trình này không rầm rộ như Sức sống mới ngày xưa. Ngày đó, tôi phải làm việc hàng ngày, quay liên tục trong một tháng. Dù quay trở lại làm MC nhưng tôi cũng chỉ quay 1 tuần 2,3 ngày thôi, chứ không quay một tuần 6 ngày như trước. Hiện nay, tôi quản lý đến 2, 3 cơ sở nên cũng bận rộn hơn. Tôi không dám chểnh mảng để ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho nghệ thuật hơn trước.

- Tạm gác công việc lại một thời gian khá lâu vậy điều gì là động lực khiến chị quay lại với nghệ thuật?

Đối với tôi, nghệ thuật và kinh doanh song hành với nhau. Từ năm 1998, tôi đã hoạt động kinh doanh cho tới bây giờ và trong quá trình đó tôi vẫn hoạt động nghệ thuật. Có nhiều lúc tôi cũng phải đánh đổi, vì nếu chỉ hoạt động kinh doanh không thì hiệu quả rất cao nhưng tôi vẫn mê nghệ thuật hơn, nên tôi chấp nhận mình có thể thu nhập ít hơn nhưng tôi vẫn dành thời gian cho nghệ thuật như nhận thêm một số chương trình, đóng phim, làm MC hoặc đi diễn múa.

Tôi mê nghệ thuật nên cũng hài hòa hơn. Tôi muốn mình trở thành con người đa dạng chứ không nghiêng vào một phía nào đó. Mình không chỉ làm những việc mình phải làm mà còn làm những công việc mình muốn làm.

- Trong quá trình bắt đầu kinh doanh chị có gặp khó khăn gì không?

Tôi may mắn khi không gặp khó khăn lắm trong lĩnh vực kinh doanh. Từ hồi nhỏ xíu, tôi cũng đã có 1 quán cafe nhỏ, sau đó là quán cắt tóc gội đầu để kiếm tiền chợ cho gia đình. Từ 1998, tôi cũng có một cơ ngơi cũng rất lớn ở Sài Gòn, thuê một căn nhà bề ngang 8m, sâu 20m và một trệt ba lầu.

Đương nhiên cũng có những khó khăn vì không có kinh nghiệm, nhiều khi phải ôm hết mọi việc và hướng dẫn cho mọi người. Khó khăn nữa là cũng chưa biết thực sự về nhu cầu của khách hàng, cách quảng cáo. Vì thế, mình phải có những nỗ lực hơn người và khác người mà tôi hay gọi là sự dị biệt trong kinh doanh thì mới có thể tồn tại được. Trong những ngày tháng đầu, đó là những khó khăn tôi gặp phải nhưng đều vượt qua nhanh và sau đó là có hiệu quả kinh doanh ngay.

- Thị trường giải trí Việt Nam là một thị trường trẻ và thay đổi không ngừng. Chị đã rời bỏ showbiz gần 4 năm vậy khi chị quay lại có lo rằng mình sẽ không còn phù hợp?

Tôi nghĩ, làm MC có ưu điểm là không phụ thuộc vào những xu thế mà do tích lũy, gừng càng già càng cay. Tôi tin là tôi có thể gắn bó lâu dài với nghề này. Sau này, về già thì vẫn còn một lượng khán giả dành cho tôi. Khán giả cùng với tôi cũng già đi và cùng mối quan tâm chung như nhau. Nếu tôi có duyên với công việc và được khán giả chấp nhận thì sau này dù ở độ tuổi nào thì tôi vẫn làm được.

Với Thanh Mai, cuộc đời của cô tuy khó khăn nhưng may mắn nhiều hơn.

- Cuộc đời hình như dành cho chị nhiều may mắn?

Tôi khá may mắn vì những gì mơ ước đều đạt được. Tôi nghĩ những gì tôi đã làm thì tôi cũng làm đến cùng. Học đại học nói thì có vẻ đơn giản nhưng để đạt được thì cũng là một quá trình. Đặc biệt là học tại nước ngoài nữa. Có những đêm ngồi học đến 2h sáng, bao nhiêu đêm ròng như vậy. Và tôi thấy mình cũng khá may mắn vì nó đòi hỏi cả sự can trường của mình. Khi còn nhỏ xem ti vi, tôi luôn thích được ở trong ti vi và cuối cùng tôi cũng được làm công việc lên ti vi và đóng phim… Tôi thích múa thì được học múa, thích nhạc thì được học nhạc. Tôi thích MC thì một tháng sau lại có người mời làm MC. Đến khi tôi thích làm kinh doanh thì lại trụ được và lo được cho mình và gia đình.

- Trong guồng quay công việc như vậy thì có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi và có những lúc yếu lòng không?

Cũng có chứ. Tôi tin rằng, ai cũng vậy, khi kinh doanh cũng sẽ có lúc vắt tay lên trán hỏi rằng tại sao tôi đi vào con đường này, trừ những người may mắn có cha truyền con nối hoặc đang đứng trên một bệ vững thì chắc chắn là dễ dàng. Còn tôi tự xây dựng từ A-Z. Rồi sẽ có những lúc mình sẽ cảm thấy quá tải, quá mệt mỏi khi tất cả các gánh nặng đều đè lên vai mình nhưng mình cũng phải giữ cho bản thân một tinh thần luôn thoải mái, để đội ngũ nhân viên tin tưởng vào mình. Đó cũng chính là những áp lực, có những lúc mệt mỏi cần chia sẻ nhưng cũng không biết chia sẻ cùng ai.

- Vậy những lúc có khó khăn mệt mỏi thì chị sẽ tự động viên chị hay sao?

Tôi tự động viên tôi hết, vì em út của tôi cũng bận rộn với công việc của mình, bố mẹ tôi thì không hiểu. Nên tốt nhất thì mình cứ lấy giấy bút, ghi những khó khăn, ưu điểm để vượt qua những khó khăn. Mình phải có những suy nghĩ mạch lạc, và tiến tới chứ do dự sẽ khiến mình mệt mỏi hơn. Tuy nhiên tôi không cô đơn, vì mình không nói ra nhưng có nhiều người rất quan tâm và yêu thương mình. Tôi còn được khán giả đón nhận. thì đó là may mắn của tôi rồi, còn khó khăn thì ai cũng có và khó khăn là do tự dấn thân, nhưng đó là mình đón nhận. Có thể do tôi thích chinh phục chăng? Và yêu công việc, yêu thử thách hơn là kế sinh nhai cho bản thân mình.

- Nếu chị bản lĩnh, yêu thử thách và chinh phục như vậy, chị có nghĩ đó là điểm yếu trong đời sống gia đình của mình không?

Tôi không cho đó là điểm yếu, tôi không nói đàn ông là xấu nhưng đôi khi ở Việt Nam có sự gia trưởng nên phụ nữ hay chịu đựng. Tôi nghĩ tại sao mình lại phải chịu đựng như vậy. Nếu như mình hòa hợp với nhau, có thể sống tốt, mỗi người có một cuộc đời, nếu mình cảm thấy hòa hợp được thì mình nên gắn bó với nhau, đối xử tốt với nhau để không ân hận rằng mình đã làm những gì tốt nhất cho người mình thương yêu. Còn nếu không phù hợp nữa thì mình nên giải thoát cho mình và người ấy. Và chưa chắc những người chịu đựng đã sống tốt hơn mình.

= Chị cũng là một trong những mỹ nhân có phong cách thời trang tinh thế, sang trọng. Có phải có một ekip hỗ trợ hình ảnh hay mọi việc đều do chị đảm đương?

Tôi luôn tự lo về trang phục và phong cách thời trang cho mình. Tôi cũng muốn thay đổi nhưng chung quy lại vẫn hướng đến sự sang trọng và thanh lịch.

- Nếu như có một bộ phim mà chị rất yêu thích nhưng trong tương lại chị lại có những dự án kinh doanh riêng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Vậy chị có đồng ý tham gia bộ phim đó hay không?

Có. Nếu như có bộ phim phù hợp với tôi và tôi rất yêu thích thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp một khoảng thời gian để tham gia đóng bộ phim đó

- Chị thích vẻ đẹp ngoại hình hay trí tuệ hơn?

Phải trải qua một quá trình học tập vất vả, tôi vẫn luôn coi trọng vẻ đẹp nội dung, kiến thức cũng như vẻ đẹp trí tuệ. Vì để đạt được điều đó là cả một quá trình phấn đấu. Tôi không phủ nhận sự quan trong của trí tuệ. Tuy nhiên với tôi vẻ đẹp ngoại hình quá quan trọng. Với những người bạn của tôi, thì những người có ngoại hình thường may mắn hơn rất nhiều. Tôi không nói họ không thông minh, có thể họ dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Tôi không nói nội dung không quan trọng, nhưng hình thức trong thời buổi này quá quan trọng. Và với tôi, thật sự nếu tôi không có ngoại hình thì không có Thanh Mai hiện nay.

- Chị có nghĩ sẽ dùng sự bản lĩnh của mình trong việc dạy con cái và mong muốn con cũng sẽ như mình không?

Tôi cũng chỉ nói rằng với con tôi rằng: con không cần học hơn mẹ, mẹ như thế nào thì như thế đó là được rồi. Nhưng đòi hỏi nó bản lĩnh như tôi thì khó. Thậm chí mình cũng không thể bản lĩnh như thế hệ trước, vì thời đó sự gian khổ đã tôi luyện ý chí và bản lĩnh. Nên con mình thật khó mà như mình và mình cũng không thể nào được như thế hệ trước kia.

Theo Thanh Phương (Vietnamnet)