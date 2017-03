Xuống cấp do nghệ sĩ và nhà quản lý?

Đâu là diện mạo cải lương TP.HCM Sáng 9-11, tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM đã diễn ra tọa đàm Thực trạng cải lương tại TP.HCM. Tại đây, diện mạo của cải lương TP.HCM và cả nước đã được vẽ ra với nhiều khó khăn ngổn ngang và nan giải biện pháp giải quyết… Buổi tọa đàm xuất phát từ báo cáo kết quả điều tra xã hội học về cải lương do nhóm quản lý đề tài Điều tra, phát huy nghệ thuật truyền thống TP.HCM thuộc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM phối hợp với Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM tổ chức. Có bốn vấn đề được trao đổi: nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn; việc sáng tác, dàn dựng cải lương; công chúng thưởng thức cải lương; và công tác tổ chức quản lý sân khấu cải lương. Chỉ có khoảng 10 chuyên gia cải lương hiện diện tại buổi tọa đàm, không có mặt nghệ sĩ biểu diễn nào hết. Nhiều chuyên gia tham dự tọa đàm đã thể hiện sự thiếu tin tưởng kết quả điều tra xã hội học. Soạn giả Lê Duy Hạnh bảo đây chỉ mới là một sự thống kê đơn thuần chứ chưa đưa ra một kết luận thuyết phục mang tính nghiên cứu thấu đáo có tính lý luận cao. Ông đề nghị nên công bố công khai kết quả này để nhiều đơn vị khác quan tâm có thể làm khảo sát của riêng mình để đối chiếu. Nhạc sĩ Thanh Hải cũng phát biểu việc điều tra chưa chuẩn vì những chương trình như Vầng trăng cổ nhạc, Dạ khúc tri âm… mang ít nhiều tính tạp kỹ, không thể xem nó là cải lương. Phóng viên các báo đến tham dự buổi tọa đàm (đông hơn các nhà chuyên môn) thì cho rằng buổi tọa đàm với cái chủ đề lớn như vậy nên có đông các chuyên gia, các gương mặt nghệ sĩ, đạo diễn, quản lý đoàn cải lương hơn. Công trình điều tra chưa thuyết phục Cuộc Điều tra, phát huy nghệ thuật truyền thống TP.HCM thực hiện bằng bản câu hỏi trên 1.000 người. Đối tượng được hỏi gồm nghệ sĩ, nhà quản lý, sinh viên, người lao động, công nhân, viên chức. Địa bàn phát câu hỏi gồm các khu dân cư, các trường ĐH, các nơi công cộng như công viên, các nơi có trình diễn cải lương như rạp Hưng Đạo, chương trình Vầng trăng cổ nhạc ở Đầm Sen, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, chương trình cải lương miễn phí tại rạp Công Nhân… Có 700 người nữ và 300 người nam từ 15 đến 70 tuổi trả lời câu hỏi. Kết quả điều tra sơ bộ: - Có đến 870 người được hỏi bảo rằng chỉ xem-nghe cải lương ở nhà. 50% không bao giờ đến rạp xem cải lương. - Thái độ xem cải lương của số đông, chủ yếu ở sinh viên, giới trẻ là mau chán, không xem hết một vở tuồng. - Lý do không đi xem cải lương của giới trẻ, sinh viên là thích xem kịch, ca nhạc, đi uống cà phê hơn. Còn sinh viên thì tối phải đi học, đi làm thêm, không có tiền mua vé. - Nhóm khán giả thường xuyên đi xem cải lương ở rạp với lý do có nghệ sĩ nổi tiếng mình yêu thích, hay diễn lại những kịch bản nổi tiếng. - Khán giả chủ yếu đi xem cải lương với mục đích giải trí; thích vở có nội dung gần gũi đời sống hiện tại, châm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội…