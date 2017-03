Y Garia và ngọn cờ rock Tây Nguyên

Đêm nhạc Y Garia Thời gian Album Y Garia Thời gian gồm chín ca khúc trong đó sáu ca khúc do chính Y Garia sáng tác: Mùa đông đã qua, Thu vắng, Ký ức, Em trong tim anh, Niềm tin cho em, Hoài niệm và ba ca khúc: Thời gian, Nâu và Nếu mai tôi ra đi lần lượt của ba nhạc sĩ: Lê Chí Hiếu, Hà Quang Minh và Phạm Hoàng Thế Vũ. Tối 28-7, ca sĩ Y Garia chính thức ra mắt album đầu tay Y Garia Thời gian tại phòng trà WE (số 8 Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM). Bên cạnh phần biểu diễn của Y Garia với các ca khúc trong album đầu tay của anh; chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ khách mời là bạn thân của Y Garia: Văn Mai Hương, Hồ Trung Dũng, Lê Hiếu, Trọng Bắc, Hà My, Minh Tuấn, nhóm La Thăng, Ngọc Quy và Đinh Ứng Phi Trường.