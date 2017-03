Ý Lan đầy xúc cảm trong 'Khung trời kỷ niệm'

Ý Lan khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc và giọng hát còn quá trẻ trung.

Cơn mưa lớn đột ngột buổi chiều đã làm giảm lượng khán giả đến xem Ý Lan hát. 600 ghế ở Nhà hát Lớn không kín chỗ, nhưng những ai đã đội mưa đến với cô con gái của Thái Thanh đều dành cho Ý Lan những tràng vỗ tay vang dội. Ngay cả bác rể của Ý Lan là nhạc sĩ Phạm Duy, dù đã ngoài 90 tuổi, cũng lặn lội ra Hà Nội cổ vũ cho chị.

Đúng theo mô hình một chương trình ca nhạc hải ngoại, "Ý Lan - Khung trời kỷ niệm" chỉn chu cả về sân khấu, ánh sáng, âm thanh đến trang phục biểu diễn và phong thái ca sĩ. Trong chương trình, Ý Lan ba lần thay váy, khi là chiếc áo dài sang trọng, đậm hồn cốt dân tộc, khi là chiếc váy mang hơi hướng classic của châu Âu, khoe khéo chân thon, lúc lại là váy đen hiện đại, đơn giản nhưng tôn dáng. Để phù hợp với nữ ca sĩ nổi tiếng là "điệu" ấy, những vật dụng bài trí trên sân khấu cũng khá cầu kỳ với hai chú công lớn trang trí bằng hoa lan, hoa nến, rèm nhung. "Tay dương cầm vàng" Nguyễn Quang - con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 - được chọn là người đệm đàn cho Ý Lan. Để phù hợp với những tình khúc trong nhạc mục, Ý Lan đã hát với phong cách gần với những ca sĩ phòng trà thập niên 70 thế kỷ trước, điệu đà và tình tứ.

Ý Lan tặng hoa cám ơn Phạm Duy. Trong đêm nhạc, cô cũng chọn rất nhiều ca khúc của Phạm Duy để thể hiện. Ảnh: Thiện Hùng.

Bằng Tuổi 13, Kỷ niệm, Em đến thăm anh một chiều mưa, Tôi đang mơ giấc mộng dài, Chiếc lá cuối cùng..., Ý Lan đưa người mộ điệu lạc vào thế giới của những mối tình lãng mạn, thương đau. So với Thái Thanh, cách hát của Ý Lan kém hẳn sự điêu luyện nhưng nhiều cảm xúc hơn. Chính vì thế, nhiều người cho rằng chị bị "sến" khi cố tình kéo dài những đoạn ngân, đặc biệt là ở Nửa hồn thương đau. Những ai quen nghe sáng tác của Phạm Đình Chương qua Thái Thanh, Lệ Thu, hay gần đây là Bằng Kiều, dễ cảm thấy khó chịu trước sự bi lụy mà Ý Lan thể hiện, vì theo nhiều người, nỗi đau đã quá đủ trong ca từ. Tuy nhiên, với người hâm mộ của Ý Lan, cách xử lý của chị lại được hoan nghênh nhiệt liệt.

Phần Ý Lan song ca cùng Elvis Phương cũng tạo được ấn tượng đặc biệt. Hai giọng ca hàng đầu hải ngoại đã thể hiện một cách mãnh liệt Niệm khúc cuối. Cách hát nam tính, mạnh mẽ của Elvis Phương bổ trợ cho cách hát mềm mại, quá nữ tính của Ý Lan. Tuy nhiên, phần hát chung của Quang Dũng và Ý Lan còn mờ nhạt. Không chỉ thể hiện những tình khúc vượt thời gian, Ý Lan còn làm khán giả hào hứng khi hát liên khúc Pháp: Oh Mon Amour, Le Temps De L’amour, La Plus Belle Pour Aller Danser, Tous Les Garcons Et Les Filles. Nữ ca sĩ có sự biến hóa khá thú vị, từ sự ướt át, mềm mại sang phong cách phương Tây trẻ trung, sôi động với chân trần nhảy trên sân khấu.

Ý Lan - Elvis Phương tình tứ trong "Niệm khúc cuối" của Ngô Thụy Miên.

Người xem không chỉ thỏa lòng với phần trình diễn mà còn ưng ý với sự giao lưu của Ý Lan. Chị biết cách rút gần mọi khoảng cách, từ việc hướng ra cả ba bên để cúi chào khán giả, hỏi xem từng khu vực có nghe rõ, nhìn rõ mình không đến kể những câu chuyện gia đình một cách chân tình. Tặng hoa cho Phạm Duy, chị xúc động nhắc lại những ngày ông còn trẻ, là bầu show tổ chức cho Thái Thanh hát tại Nhà hát Lớn. Khi hát Nửa hồn thương đau - ca khúc do bác ruột sáng tác đã được mẹ Thái Thanh thể hiện trong suốt quãng đời nghệ thuật của mình, Ý Lan bảo, như đang được hát cùng mẹ. Chị chia sẻ với mọi người sự mãn nguyện được đứng biểu diễn dưới vòm Nhà hát Lớn, thỏa mãn ước nguyện của cha mình khi còn sống. Tài tử Lê Quỳnh những ngày cuối đời luôn mong đưa cô con gái đầu lòng về lại chốn cũ, nơi bắt đầu cuộc tình của ông và Thái Thanh. Người đàn bà 53 tuổi, trải qua nhiều dâu bể cuộc đời, cũng đủ khôn ngoan để ứng biến trong mọi trường hợp. Khi quỳ gối hát trên sân khấu trong chiếc váy xẻ táo bạo đến tận đùi, Ý Lan đã duyên dáng lý giải với người xem, chị quá xúc động nên không thể đứng hát, vì vậy, khi đứng dậy, khán giả hãy bỏ qua cho "tai nạn nghề nghiệp" của mình.

Điều hạnh phúc của Ý Lan là người đàn ông của chị - kỹ sư Anh Tuấn - cũng mạnh dạn nên hát cùng vợ. Tình tứ trong Ngậm ngùi, Anh Tuấn gửi lời cám ơn tới nhạc sĩ Phạm Duy bởi ông không chỉ là người phổ nhạc cho bài hát mà còn là cầu nối đưa họ đến với nhau.

Đêm nhạc "Ý Lan - Khung trời kỷ niệm" sẽ tiếp tục diễn ra trong tối 12/5, cũng tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Theo Vnexpress