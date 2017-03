Ý nghĩa của 10 loại hoa, cây cảnh thường trưng dịp Tết

Hoa đào

Nếu như Tết ở miền Nam trưng hoa mai vàng, thì ở miền Bắc luôn là hoa đào hồng thắm. Hoa đào trưng Tết phổ biến là đào bích và đào phai.

Đào bích tán rộng, hoa kép hồng thắm đến đỏ, hoa mọc rải đều khắp các cành kể cả cành lớn và cành tăm. Còn đào phai thì màu hoa nhạt hơn đào bích, phơn phớt hồng. Đào phai có cả loại cánh kép lẫn cánh đơn.



Đào bích. Ảnh minh họa.

Ý nghĩa của việc trưng hoa đào dịp Tết của người dân miền Bắc là để cầu mong sự ấm cúng, bình an cho mỗi nhà. Ngoài ra, sắc hồng thắm của hoa đào còn có ý nghĩa mang lại niềm vui, niềm hy vọng vào một năm mới tốt đẹp.



Đào phai. Ảnh: Internet.

Hoa mai

Ở miền Nam, khi đến Tết thì không thể không có hoa mai vàng. Mai vàng đẹp dịu dàng, tượng trưng cho sự sang trọng, quý phái, ấm no, hạnh phúc. Hoa mai năm cánh, tượng trưng cho ngũ phúc (khoái lạc, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình), hội đủ âm dương ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.



Hoa mai. Ảnh: Internet.

Hoa mai có nhiều cách phân chia, có thể dựa theo hình dáng cánh hoa, theo màu hoa… Từ sau giao thừa đến sáng mùng 1 Tết, nếu cành mai trong nhà hoặc cây mai trước thềm nở đều và nhiều thì được coi là “hoa khai phú quý”, năm đó gia đình sẽ có nhiều may mắn, phúc lộc.

Cây tắc (quất)

Theo quan niệm của người Việt, cây quất (tắc) tượng trưng cho sự thu hoạch bội thu và khởi đầu một năm mới tốt đẹp. Bởi vậy, khi Tết đến các gia đình vẫn lựa chọn cho mình một cây quất xanh tươi, sum xuê với mong muốn gia tăng tiền bạc, vận may cho năm mới.



Quất tết. Ảnh minh họa.

Đầu năm mới, nếu cây quất của gia đình bạn hội tụ đủ “tứ quý” là chồi xanh, hoa, quả chín, quả xanh thì chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền có nhiều loại, nhiều màu, nhiều giống.... rất đa dạng. Đây được cho là loài hoa tượng trưng cho sự giàu có, phát đạt, tiền tài, thịnh vượng, đúng như tên gọi của nó.



Hoa đồng tiền kép. Ảnh minh họa.

Trước kia, khi chưa có nhiều loại hoa đồng tiền ngoại nhập, thì ở miền Bắc, người dân chỉ có hai loại là đồng tiền đơn và đồng tiền kép. Sau này, khi có nhiều loại đồng tiền khác được nhập khẩu và nhân giống mới, thì hoa đồng tiền đơn và đồng tiền kép ít được trưng.



Hoa đồng tiền tượng trưng cho sự phát đạt, tiền bạc. Hình minh họa.

Hoa vạn thọ

Cúc vạn thọ với màu vàng tươi và màu cam rực rỡ được trưng trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ giúp cho không gian bừng sáng, rực rỡ, mà còn là mong cầu sức khỏe, sự trường thọ và may mắn cho gia chủ.



Hoa vạn thọ tượng trưng cho sự trường thọ. Ảnh: Internet.

Ngoài ra, đây cũng là loại cây giúp xua đuổi muỗi, côn trùng. Nếu trong nhà hoặc quanh nhà có trồng cây hoa vạn thọ thì muỗi và côn trùng hiếm khi dám bén mảng tới.

Cây phát tài

Có nơi còn gọi là cây thần tài, cây phất dụ xanh, cây phát lộc. Đây là loại cây cảnh mang ý nghĩa may mắn, thay đổi thời vận trong năm mới.



Cây phát tài. Ảnh minh họa.

Nếu trưng một cây là cầu may mắn trong hôn nhân, ba cây là may mắn về học vấn, năm cây là may mắn về sức khỏe, bảy cây là cầu lộc phát, chín cây là thịnh vượng, phát tài.

Hoa lay ơn

Lay ơn với những bông hoa đẹp, vươn cao, lá hình kiếm là loài hoa mang ý nghĩa của sự hẹn hò. Ở một số nơi, hoa lay ơn còn được gọi với tên gọi là kiếm lan.



Hoa lay ơn. Ảnh: Internet.

Theo truyền thuyết thì ngày xưa có hai chiến binh dũng cảm, họ đều là những chàng trai hào hoa, phong nhã và tài ba. Ngoài tài thao lược, họ còn thông thạo cả âm nhạc, hội họa, thơ ca.

Khi họ cùng những người anh em vùng lên chống lại cái ác, cả hai đã chọn cái chết thay vì phải giết nhau. Khi hai chàng chết, hai thanh kiếm đã biến thành những bông hoa lay ơn. Do đó, hoa lay ơn còn có ý nghĩa khác là sự hội ngộ, niềm tin và hy vọng.

Hoa lan hồ điệp

Được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa”, hoa lan nói chung và đặc biệt là lan hồ điệp được rất nhiều người mua để trưng cũng như làm quà biếu, tặng trong dịp Tết.



Lan hồ điệp. Ảnh: hoacaycanh.

Lan hồ điệp gắn liền với thông điệp lịch sự, cao sang, quý phái. Ngài ra, nó còn là một trong những vật phẩm được khá nhiều người ưa thích trong bài trí phong thủy khi đi kèm với quan niệm một chậu lan hồ điệp nở đẹp, xanh tốt sẽ mang lại điềm lành cho chủ nhân, đem lại sự may mắn cho người được nhận quà là loại hoa này.

Hoa cúc



Hoa cúc vàng. Ảnh: Baoquangngai.

Một trong những loài hoa được lựa chọn nhiều nhất vào dịp Tết chính là hoa cúc. Theo quan niệm của nhiều nơi, hoa cúc vàng hoặc tím là biểu tượng của sự sống, gia tăng phúc lộc và mang sự hoan hỉ tới nhà.

Ngoài ra, hoa cúc trắng còn tượng trưng cho chí khí quân tử, trường thọ và khỏe mạnh.



Cúc mâm xôi. Hình minh họa.

Hoa ly

Có rất nhiều sự tích cũng như truyền thuyết về hoa ly. Tuy mỗi câu chuyện lại là một sự kiện khác nhau,nhưng tựu trung lại, hoa ly là loài hoa tượng trưng cho đức hạnh, sự kiêu hãnh và cao thượng.



Hoa ly hồng. Ảnh: Internet.

Hoa ly có mùi hương rất thơm, nhiều màu (hồng, trắng, ngà, vàng…) với những búp hoa nhọn, cánh hoa vươn lên kiêu hãnh. Hoa ly trắng đại diện cho sự tinh khiết, đức hạnh. Ly hồng thể hiện sự khao khát giàu có, thịnh vượng. Ly vàng tượng trưng cho lòng biết ơn.