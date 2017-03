"Ỷ Thiên Đồ Long ký” chuẩn bị khởi quay

Tranh luận về vai Trương Vô Kỵ

Sau các phim như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Tiếu ngạo giang hồ, Bích huyết kiếm, Lộc Đỉnh Ký… Ỷ Thiên Đồ Long ký là bộ phim thứ 7 mà đạo diễn Trương hợp tác cùng nhà văn Kim Dung. Do xung quanh vấn đề tuyển diễn viên luôn có những tin đồn thị phi, những nhận xét trái chiều, vì không muốn tạo áp lực cho diễn viên của mình cho nên đạo diễn Trương Kỷ Trung quyết định không công khai danh sách diễn viên trong phim này. Nhưng do các phóng viên hỏi nhiều quá, thậm chí có người gọi điện liên tục, gần đây trong một lần sơ xuất ông đã thuận miệng trả lời: “Đặng Siêu đóng vai Trương Vô Kỵ; diễn viên gợi cảm của Đài Loan An Dĩ Hiên đóng vai Chu Chỉ Nhược”. Vậy là sau đó lập tức có những luồng thông tin xung quanh vai diễn Trương Vô Kỵ, có người nói đáng ra phải để Huỳnh Hiểu Minh đóng Trương Vô Kỵ còn Đặng Siêu vào vai Vi Tiểu Bảo thì hợp lý hơn; rồi cũng có nhiều ý kiến hoài nghi việc An Dĩ Hiên có thể hoàn thành tốt vai Chu Chỉ Nhược đầy thủ đoạn. Đối mặt với vấn đề này, đạo diễn Trương chỉ nói gọn: “Tôi cho rằng họ là những người thích hợp nhất”.

Châu Tấn giới thiệu cảnh quay

Ngày hôm qua 26/9 trong buổi họp báo đạo diễn Trương Kỷ Trung tiết lộ, ông chọn Long Du là nơi quay ngoại cảnh chủ yếu là do nhà văn Kim Dung và Châu Tấn gợi ý. Trước đây nhà văn Kim Dung đã từng có thời gian sống ở Long Du (thuộc tỉnh Triết Giang). Khi chọn cảnh quay cho phim Ỷ Thiên Đồ Long ký nhà văn Kim Dung có bảo đạo diễn Trương nên đến để xem những hang đá tại Long Du, cảnh quay ở đó lên phim chắc chắn rất đẹp. Hơn nữa quê ngoại của diễn viên Châu Tấn cũng ở Long Du nên trước đây nhiều lần cô cũng ca ngợi về cảnh đẹp nơi đó và gợi ý nên chọn Long Du làm cảnh quay.

Khi được biết đạo diễn Trương sẽ đến Long Du quay phim Ỷ Thiên Đồ Long, Châu Tấn đã gọi điện ngay cho ông và hứa khi nào quay sẽ đến Long Du để cùng đạo diễn chọn cảnh cho đoàn làm phim. Đạo diễn Trương nhận xét vui: “Châu Tấn mà làm đại sứ du lịch thì tuyệt vời rồi!”

Nhà văn Kim Dung nói gì?

Những ai mê tiểu thuyết võ hiệp thì hầu như đều là tín đồ của Kim Dung. Mặc dù tại Trung Quốc cũng có nhiều nhà văn viết truyện kiếm hiệp khác nổi tiếng khác, chẳng hạn như Cổ Long… nhưng có thể nói, nhà văn Kim Dung vẫn là cây đại thu trên văn đàn truyện võ hiệp Trung Quốc. Rất nhiều đạo diễn đã dàn dựng phim từ nguyên tác của ông, song duy chỉ có phim mà đạo Trương Kỷ Trung dàn dựng mới khiến ông hài lòng nhất, ưng ý nhất.

Trong lần gặp gần đây nhất giữa đạo diễn và nhà văn, Kim Dung nói với Trương Kỷ Trung: “Phim anh dựng từ truyện Kim Dung là tôi cảm thấy hiệu quả nhất, hài lòng nhất. Đặc biệt là anh rất tôn trọng nguyên tác”. Theo ý của nhà văn Kim Dung, đạo diễn Trương đã chọn Long Du làm cảnh quay cho phim Ỷ Thiên Đồ Long ký, ông biết rằng nhà văn Kim Dung đã từng sống vào học tập tại đây, cũng biết rằng cảnh đẹp tại Long Du đã ảnh hưởng và tác động tới sự tưởng tượng của nhà văn Kim Dung trong quá trình ông sáng tác truyện Ỷ Thiên Đồ Long ký.