Yêu... ấn tượng!

Ngày Valentine năm nay, nhiều cặp tình nhân có xu hướng bày tỏ tình yêu thật độc đáo theo cách riêng của mình.

Đám cưới tập thể dưới lòng đại dương

Công ty Du lịch Vietravel tổ chức lễ cưới dưới nước ở đảo Hòn Mun (Nha Trang) vào đúng ngày Valentine 14-2. Có bốn đôi uyên ương tham gia, trong đó có một đôi người Anh. Đôi vợ chồng sắp cưới, anh Nguyễn Văn Thành và chị Mỹ Hà (TP. HCM), đã rất vui trả lời chúng tôi: “Chúng tôi muốn có một lễ cưới thật ấn tượng để sau này còn nhớ mãi!”. Anh Thành kể để chuẩn bị cho đám cưới, anh chị phải trải qua quá trình tập luyện không hề đơn giản tí nào: làm quen với những trang thiết bị lặn, thực hiện chính xác các thao tác được hướng dẫn, chịu áp lực của nước và nhất là chịu đựng cái lạnh dưới lòng biển sâu.

Cặp đôi anh Quốc Việt và chị Phượng (TP.HCM) thì tham gia vì muốn ghi lại kỷ niệm Valentine đặc biệt nhất của đời mình.

Sáng nay (14-2), các đôi uyên ương sẽ lên xe hoa dạo quanh con đường Trần Phú ven biển, sau đó sẽ cùng người thân lên thuyền hoa ra đảo. Sau khi làm một số nghi thức: rót rượu champagne, cắt bánh cưới..., các đôi uyên ương lần lượt lặn xuống biển. Tại đây họ sẽ cùng nhau trao nhau nhẫn cưới và tay trong tay tham quan khóm san hô, đùa vui cùng những chú cá xinh xắn nhiều màu sắc. Đây là lần đầu tiên một đám cưới dưới nước được tổ chức tại Việt Nam.

Lập kỷ lục hôn tại Đà Lạt

Hôm nay, tại Thung lũng tình yêu (Đà Lạt) cũng sẽ diễn ra lễ hội Valentine do Thành đoàn Đà Lạt, Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng và Công ty Du lịch Thung lũng tình yêu phối hợp tổ chức.

Tâm điểm của lễ hội là những đám cưới vàng, bạc và cuộc thi Nụ hôn nồng nàn để tìm ra cặp tình nhân có nụ hôn dài nhất. Ban tổ chức cũng hy vọng sẽ xác lập một kỷ lục về hôn tập thể đông người nhất và chữ ký của nhiều đôi tình nhân nhất. Bên cạnh là chương trình văn nghệ với những tình khúc lãng mạn. Lễ hội cũng diễn ra nhiều trò chơi sôi nổi đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa các đôi yêu nhau: thi khiêu vũ, nhảy sạp, ném còn, đua xe đạp đôi...

Ông Phan Cảnh Thiện, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Lạt, cho biết: “Chúng tôi tổ chức lễ hội này như một sân chơi nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ, các đôi lứa yêu nhau trao đổi thông điệp tình yêu”.

Giá hồng tăng chóng mặt

Trong khi đó, tại TP.HCM, không khí đón ngày Valentine cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Chủ cửa hàng quà lưu niệm Lucky (Lê Văn Sĩ, quận 3) cho biết ngày 14-2 năm nay, các bạn trẻ có xu hướng chọn những món quà cặp giống nhau để làm quà tặng như móc treo chìa khóa, ly, thú nhồi bông, nhẫn cặp (bạc hoặc bạc mạ vàng trắng) và áo tình nhân...

Năm nay, thị trường cũng xuất hiện một số quà tặng mới như khăn mặt xếp thành hình những chiếc bánh ga-tô nên còn được gọi là bánh khăn. Hay những con thú có mang bảng điện tử hiện giờ và lịch hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Hoặc hoa hồng được làm từ lông gà nhuộm màu hồng, đỏ... Một nhân viên bán hàng tại gift shop Hanah (Pasteur, quận 1) cho biết trong số những quà tặng mới xuất hiện của Valentine năm nay thì quả cầu thủy tinh đang khá được chuộng. Vì loại này có mẫu mã khá dễ thương và lãng mạn, rất hợp với không khí của ngày Valentine. Những quả cầu thủy tinh này thường được cài nhạc, bên trong có kim tuyến và hình đôi trai gái. Khi bật nhạc thì hình bên trong sẽ xoay quanh quả cầu.

Đặc biệt, những ngày qua, giá hoa hồng trên thị trường đã tăng đến chóng mặt. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, giá hồng Đà Lạt đã tăng lên 250 ngàn đồng/bó (50 bông), so với ngày thường chỉ khoảng 80 ngàn đồng/bó. Do không đẹp bằng hoa hồng Đà Lạt nên hoa hồng Hà Nội có giá “mềm” hơn, chỉ khoảng 150-220 ngàn đồng/bó. Tuy nhiên, theo các tiểu thương thì như vậy cũng là đã tăng gấp ba, gấp bốn so với ngày thường. Còn theo các cửa hàng hoa tươi thì hôm nay giá hoa hồng đã tăng 15-20 ngàn đồng/bông, thậm chí có nơi đã tăng lên 25 ngàn đồng/bông.