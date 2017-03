YxineFF lần đầu dự LHP châu Á Berlin

Chương trình phim ngắn với chủ đề Nước chọn lọc những phim ngắn hay của YxineFF sẽ được giới thiệu trong buổi chiếu ngoài trời tại Nhà văn hóa Thế giới Berlin vào 22 giờ tối 10-8.

Các bộ phim YxineFF được chọn gồm: Hải Lý 2011; Hai chú cháu; Hai, Tư, Sáu; Đảo Ngọc; Chở đá đi chơi; Hồ nước và Two Girls Against the Rain.

Buổi chiếu này nằm trong Liên hoan phim châu Á Berlin 2013 (Asian Film Festival Berlin) diễn ra tại Berlin, Đức từ ngày 8 đến 11-8 nhằm giới thiệu tới khán giả Đức những phim châu Á nổi bật.

H.BÌNH