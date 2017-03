Zero dark thirty sẽ tuột Oscar vì "tôn vinh" tra tấn?

Cảnh biệt đội SEAL đột nhập căn nhà của Bin Laden trong Zero dark thirty - Ảnh: IMDB

Ngày 19-12, tác phẩm của nữ đạo diễn Kathryn Bigelow và biên kịch Mark Boal, từng đoạt giải Oscar với bộ phim chiến tranh The hurt locker (Chốn khổ đau), đã ra mắt khán giả Mỹ. Trong suốt một thập kỷ, một nhóm điệp viên tình báo và quân sự đã hoạt động bí mật trên phạm vi toàn cầu vì một mục tiêu duy nhất: truy tìm ông trùm tổ chức khủng bố Al Qaeda, kẻ chủ mưu vụ tấn công 11-9.

Ngay từ khi ra mắt, Zero dark thirty đã nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt từ giới phê bình điện ảnh Mỹ. Trên trang web điện ảnh Rottentomatoes.com, bộ phim nhận được tỉ lệ ủng hộ 94% từ các nhà phê bình. Chuyên gia Manohla Dargis của báo New York Times đánh giá Zero dark thirty là "bộ phim Mỹ quan trọng nhất về đề tài 11-9, một cột mốc lớn". Bộ phim đã nhận được bốn đề cử Quả cầu vàng 2013 và là một ứng cử viên Oscar lớn.

Tuy nhiên, Zero dark thirty đang gây phẫn nộ dữ dội tại Washington. Bởi theo bộ phim, CIA đã lần ra được dấu vết của Bin Laden nhờ hành vi tra tấn một tù nhân Al Qaeda. Theo Hãng tin CNN, mới đây thượng nghị sĩ Mỹ John McCain chỉ trích Zero dark thirty là "tô hồng" hành vi tra tấn tù binh. "Khi xem phim, bạn sẽ tin rằng trấn nước và các hành vi tra tấn khác đem lại thông tin dẫn tới việc truy sát Bin Laden. Ðó không phải là sự thật" - ông McCain nhấn mạnh. Ông McCain cùng thượng nghị sĩ Dianne Feinstein và Carl Levin đã gửi thư lên Hãng Sony Pictures đòi hãng này lên tiếng thừa nhận sai sót. Sau đó, đến lượt giám đốc CIA Michael Morrell tuyên bố Zero dark thirty "không phản ánh trung thực sự thật về cuộc săn lùng Bin Laden".

Một số tờ báo bênh vực Zero dark thirty với luận điệu rằng đây là một bộ phim điện ảnh chứ không phải phim tài liệu. Do đó đạo diễn Bigelow và biên kịch Mark Boal có quyền sáng tạo. Tuy nhiên, đạo diễn Bigelow và biên kịch Boal khi quảng bá Zero dark thirty trong chiến dịch vận động tranh giải Oscar đều nhấn mạnh nội dung cơ bản của bộ phim là dựa trên sự thật. Biên kịch Boal từng nói rằng ông nghiên cứu đề tài này như một nhà báo trước khi viết kịch bản phim.

"Ðiều đáng lo ngại là khi xem Zero dark thirty khán giả sẽ tin đó là sự thật. Các khảo sát gần đây cho thấy hơn 50% người dân Mỹ tin tra tấn là giải pháp hiệu quả để thu thập thông tin. Ðó là một sai lầm" - lá thư của ba thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo. Một số chuyên gia điện ảnh Hollywood dự báo với phản ứng tiêu cực từ dư luận, nhiều khả năng Zero dark thirty sẽ đánh mất sự ủng hộ của Viện hàn lâm Ðiện ảnh Mỹ trong cuộc đua đến vinh quang Oscar.

Theo Hiếu Trung (Tuổi Trẻ)