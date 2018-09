Ai sẽ đăng quang quán quân 'Tiếu lâm tứ trụ nhí'?

Vào lúc 21 giờ tối 5-9, đêm chung kết “Tiếu lâm tứ trụ nhí” sẽ được phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long – THVL1.

Bốn gương mặt ấn tượng nhất cuộc thi là Thảo Vy, Hoài Minh, Mỹ Dung và Ái My sẽ phô diễn hết những khả năng qua các tiết mục được đầu tư hoàng tráng, đặc sắc.

Bốn huấn luyện viên Bình Tinh, Huỳnh Tiến Khoa, Hoàng Mèo, Minh Trọng sẽ cùng trợ diễn cho học trò trong đêm thi cuối cùng này.



Ban giám khảo và các huấn luyện viên.

Thảo Vy - vũ công nhí gây ấn tượng mạnh với khán giả từ những tập đầu tiên đến nay chính là niềm tự hào và hi vọng rất lớn đem đến chiến thắng lần thứ hai cho vương quốc Kẹo Ngọt. Nắm được ưu điểm và lợi thế của “con gái”, huấn luyện viên Hoàng Mèo dàn dựng một tiết mục để Thảo Vy vừa thể hiện sự mềm mại, bay bổng trong bài múa lụa vừa khoe vũ đạo chuyên nghiệp, dứt khoát dưới nền nước mới lạ.



Thảo Vy.

Hoài Minh – chàng trai duy nhất đến từ vương quốc Cầu Vồng luôn xuất hiện với nhiều hình ảnh sở trường khác nhau. Trong tập 13, sư trò Bình Tinh – Hoài Minh quyết chí “tung chiêu” lạ mang đến một màu sắc chưa từng có tại Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí. Hoài Minh sẽ “chu du” khắp 3 miền đất nước và thể hiện những giai điệu truyền thống dân gian từ hát chèo đến hát cải lương qua một kịch bản hứa hẹn thú vị. Huấn luyện viên Bình Tinh mạnh tay đầu tư cho học trò được tỏa sáng trong đêm thi quyết định.



Hoài Minh và huấn luyện viên Bình Tinh.

Vương quốc Phép Thuật với đặc trưng nổi bật là những câu chuyện đơn giản nhưng được dàn dựng công phu, mảng miếng hài hóm hỉnh sẽ tiếp tục chinh phục khán giả trong đêm thi cuối với sở trường. Cô bé Mỹ Dung cùng huấn luyện viên Huỳnh Tiến Khoa xây dựng một câu chuyện hài hước về khái niệm “con nhà người ta” hứa hẹn nhiều bứt phá.



Mỹ Dung và huấn luyện viên Huỳnh Tiến Khoa.

Cô bé Ái My - đồ đệ xuất sắc nhất của huấn luyện viên Minh Trọng cũng đang ráo riết chuẩn bị cho tiết mục chung kết của mình. Ái My tạo hình ấn tượng trong một tiết mục vừa có ca hát, nhảy múa vừa phải vận động leo trèo liên tục. Ái My là đối thủ đáng gờm cho ngôi vị quán quân năm nay.



Ái My và huấn luyện viên Minh Trọng.

Những bí mật hậu trường cũng sẽ được tiết lộ ở đêm thi chung kết này. Tổng đạo diễn – giám khảo Đình Toàn nhân cơ hội cuối cùng “vạch mặt” độ nguy hiểm của bốn huấn luyện viên khi “đe dọa” anh. Đảm nhận hai trọng trách to lớn trong chương trình nên Đình Toàn không ít lần “điêu đứng” trước những lời chọc ghẹo của đồng nghiệp.



Để ủng hộ cho bốn thí sinh nhí, Ốc Thanh Vân còn dắt theo hai con và Bình Tinh cũng dẫn theo con gái nhỏ đến xem đêm chung kết. Đại Ngọc Trâm dù mang bầu to vẫn cùng con trai nhỏ đến hỗ trợ cho ông xã Hoàng Mèo cùng vương quốc Kẹo Ngọt.