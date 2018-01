BHD, CGV mở rạp miễn phí xem chung kết U-23 VN

Cụ thể, CGV Việt Nam đã thông báo lần đầu tiên các fan bóng đá có thể hòa cùng không khí sân cỏ không thể sôi động hơn tại hệ thống rạp của đơn vị này. Chương trình áp dụng cho các cụm rạp trên cả nước từ ngày 25-1.

Ngoài ra, theo thông tin từ hệ thống rạp chiếu phim CGV và BHD, vào lúc 15 giờ thứ Bảy (27-1), trận chung kết U-23 châu Á 2018 Việt Nam - Uzbekistan sẽ được chiếu trực tiếp trên các màn ảnh rộng. Các rạp chiếu trong hai hệ thống này sẽ mở cửa tự do đón khán giả yêu bóng đá đến xem, chia sẻ cảm xúc, cổ vũ tinh thần các cầu thủ đội U-23 Việt Nam.

Hệ thống rạp BHD Star cũng cho biết chiếu trực tiếp trận chung kết U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan sẽ được tổ chức tại bảy cụm rạp BHD Star tại Hà Nội và TP.HCM vào lúc 15 giờ ngày 27-1. Với màn hình lớn, siêu nét và âm thanh vòm chân thực mang đến những trải nghiệm cực chất cho các tín đồ bóng đá những khoảnh khắc “cháy” hết mình cùng các chiến binh U-23 Việt Nam. Vào cửa hoàn toàn miễn phí cho tất cả khán giả yêu bóng đá.



Các rạp chiếu phim rầm rộ đăng tải thông tin về việc trực tiếp trận chung kết.

Tại TP.HCM: Vào cửa tự do. Tại Hà Nội: Cách thức đặt chỗ để xem trận cầu nóng bỏng: Chia sẻ thông tin sự kiện trên trang cá nhân; có mặt tại rạp từ 14 giờ 15 để làm thủ tục check in (không mang đồ ăn uống bên ngoài và vật phẩm gây mất an toàn vào rạp).



Các khán giả đến sớm sẽ được ưu tiên và phải thực hiện đúng hướng dẫn của ban quản lý rạp. Bên cạnh phòng chiếu lớn, rạp còn phục vụ chiếu bóng đá tại khu vực sảnh với sức chứa lên đến 500 người.

Tuy nhiên, ban quản lý rạp cho biết sẽ từ chối mọi hành vi quá khích của cổ động viên tại rạp.