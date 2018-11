Bí kíp để bà Obama viết sách hốt vài chục triệu đô

Ngay trong lần phát hành đầu tiên, cuốn sách Becoming đã có ba triệu bản in. Bên cạnh đó, sách đã có hợp đồng xuất bản tại 31 quốc gia. Cuốn sách còn gặt hái nhiều hơn sự mong đợi khi trong ngày đầu tiên ra mắt đã bán được hơn 725.000 cuốn, một con số đáng nể và lọt vào danh sách những quyển sách có ngày ra mắt hoành tráng nhất năm nay tại Mỹ.



Nhiều bí mật “động trời” được tiết lộ

Dựa trên nhu cầu của nhà bán lẻ khắp các kênh, NXB Penguin Random House đã quyết định in thêm ba triệu bản sách giấy tại Bắc Mỹ. Ở Đức, cuốn sách đã được bán ra khoảng 200.000 bản, buộc các nhà bán lẻ phải nhanh chóng đặt thêm 100.000 quyển. Becoming cũng bán được hơn 575.000 cuốn ở Anh. Chưa hết, nó cũng đang là cuốn sách giữ vị trí số một trong số sách bán chạy nhất trên Amazon.

“Chúng tôi biết Becoming sẽ là một trong những cuốn sách bán chạy nhất năm nhưng giờ đây, chỉ trong tuần bán hàng đầu tiên, cuốn sách đã thuộc tốp best seller và là một trong những cuốn bán nhanh nhất trong lịch sử nhà phát hành Barnes & Noble” - Liz Harwell, Giám đốc bán hàng của Barnes & Noble, cho biết.

Becoming phản ánh cuộc đời Michelle Obama. Không chỉ nhắc đến những câu chuyện chính trị trong tám năm bà ở vị trí đệ nhất phu nhân (2009-2017) mà còn gợi mở hành trình khẳng định của một cô gái da màu với nỗ lực, ý chí đáng khâm phục. Hồi ký dẫn dắt độc giả khám phá tuổi thơ của bà ở Chicago, thời sinh viên ở ĐH Princeton và Trường luật Harvard hay những năm tháng sống tại Nhà Trắng.

Trong sách, bà viết: “Phụ nữ thường đưa ra rất nhiều lý do và tự dựng lên những rào cản cho chính mình. Ban đầu, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sinh ra trong căn nhà nhỏ ở miền quê, sống nghèo khó với người cha nhiều bệnh tật nhưng tôi luôn nhớ về thời thơ ấu của mình với đầy ắp ký ức yêu thương và những ngày nắng đẹp được sống trong tiếng cười. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, tạo hóa luôn công bằng, ai cũng có cơ hội được chọn lựa. Đó là sự chọn lựa cách ứng xử, cách nghĩ, rằng bạn sẽ bị mai một, chẳng là gì, chẳng có gì hoặc bạn sẽ là tất cả, sẽ có tất cả”.

Một khía cạnh khiến cuốn sách được nhiều sự chú ý là lần đầu tiên bà Michelle tiết lộ việc vợ chồng bà đã phải vật lộn với vô sinh như thế nào. Bà viết rằng bà cảm thấy mình đã “thất bại” sau khi bị sảy thai. Tuy nhiên, hai người cuối cùng đã có được hai cô con gái tuyệt vời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Một điểm khác gây tò mò không kém, chính trong quyển hồi ký này, bà Obama lần đầu chia sẻ ý kiến của bà về Tổng thống Donald Trump. Bà viết rằng bà sẽ “không bao giờ tha thứ” cho ông Trump về những lời đồn mà ông tạo ra xung quanh giấy khai sinh của chồng bà, cựu tổng thống Barack Obama. Bà chỉ trích hành động của ông Trump đã đe dọa sự an toàn của gia đình bà. Đồng thời, bà cũng thừa nhận đã “cố gắng cười” tại lễ nhậm chức của Tổng thống Trump.

Ngoài ra, cuốn sách cũng nhắc tới nhiều điều về cuộc hôn nhân với cựu tổng thống và những thành tựu của bà khi là đệ nhất phu nhân. Thông qua cuốn sách, cựu đệ nhất phu nhân cũng khẳng định rằng chính trị không phải dành cho bà và bác bỏ những lời suy đoán về khả năng bà chạy đua cho ghế tổng thống năm 2020.

“Tôi chưa bao giờ là một fan của chính trị và trải nghiệm của tôi trong 10 năm qua không thay đổi điều đó” - bà Michelle viết.

Nhận xét về cuốn sách của bà Obama, nữ hoàng truyền thông Mỹ Oprah Winfrey nói: “Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Michelle, đây là ngọn lửa gợi mở, định hướng, truyền cảm hứng, đam mê cho bất cứ ai muốn khẳng định mình trên thế giới này”.



Sự nghiệp viết lách, diễn thuyết và truyền thông của vợ chồng ông Obama đang lên như diều gặp gió. Ảnh: usatoday.com



Bà Michelle Obama với cuốn hồi ký gây sốt cả thế giới mới đây. Ảnh: rollingstone.com

Nối gót chồng hốt bạc nhờ viết sách

Gia đình ông Obama bước vào Nhà Trắng với tổng tài sản trị giá 1,3 triệu USD năm 2008. Đến nay, con số này ước tính đã lên tới 40 triệu USD. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đa phần thu nhập của vợ chồng ông Obama có được là từ viết sách.

Theo phân tích của Forbes dựa trên báo cáo thuế và công khai tài chính của ông Obama, cựu tổng thống đã kiếm được 15,6 triệu USD từ việc bán sách kể từ khi chuyển tới Washington năm 2005.

Cụ thể, ông kiếm được 8,8 triệu USD từ cuốn Hy vọng táo bạo và các sách cho trẻ em như Về con, cha hát; Bức thư gửi các con gái… Doanh số từ cuốn hồi ký Những giấc mơ từ cha tôi được ông xuất bản năm 1995 cũng chỉ thực sự tăng mạnh sau khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ, mang về 6,8 triệu USD.

Nhà phê bình Michiko Kakutani coi Barack Obama là “chính trị gia hiếm hoi có thể viết” với giọng văn dễ hiểu, có khả năng chứa đựng mọi thứ, từ những cuộc thảo luận dày đặc về chính sách đối ngoại đến những hồi tưởng, ý kiến về hiến pháp, lịch sử, văn học và được kỳ vọng sẽ trở thành cuốn sách kinh điển.

Con đường phát tài thênh thang

Mặc dù đến hiện nay cuốn hồi ký của cựu tổng thống Obama chưa chính thức ra mắt nhưng NXB Penguin Random House đã trả cho Barack và Michelle Obama một khoản tiền tạm ứng tương đương 65 triệu USD cho hai cuốn hồi ký của họ.

Mới đây, cả hai vợ chồng cựu tổng thống cũng đã ký với Netflix một hợp đồng có giá 50 triệu USD để thành lập công ty sản xuất riêng và cung cấp nội dung cho công ty truyền hình trực tuyến khổng lồ này.

Ngoài những việc kể trên, thu nhập của ông Obama sau khi rời ghế tổng thống Mỹ còn nhờ vào việc diễn thuyết.

Hiện thù lao cho mỗi bài phát biểu của Barack Obama rơi vào khoảng 400.000 USD/lần. Chỉ trong năm 2017, ông kiếm được ít nhất 1,2 triệu USD cho ba cuộc nói chuyện với các công ty ở Phố Wall. Ước tính khoản thu nhập này cao hơn mức lương hưu hằng năm trị giá 207.800 USD của ông.

Cũng giống chồng của mình, bà Michelle Obama cũng đang trở thành một diễn giả được ưa thích cho các tập đoàn và tổ chức phi lợi nhuận với giá 225.000 USD cho mỗi lần xuất hiện. Chưa kể những chuyến lưu diễn quảng bá sách của hai người cũng mang về một con số không nhỏ.

Ngoài ra, trong những tour sự kiện liên quan tới việc ra mắt cuốn hồi ký Becoming, người ta còn thấy rất nhiều loại mặt hàng, sản phẩm khác nhau có gắn với tên tuổi cựu đệ nhất phu nhân như những đĩa DVD với “5 bài phát biểu truyền cảm hứng nhất”, những chiếc cúc áo Michelle, ví Michelle, nến Becoming, những chiếc áo sơmi in hình bà Obama có giá bán lên tới 50 USD…