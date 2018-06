Cận cảnh triển lãm ảnh khỏa thân của nghệ sĩ Thái Phiên

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên sinh năm 1960, tại Huế. Ông là hội viên của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA), đã được phong tước hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc - E.VAPA/G (Gold Excellence Artist of Vietnam Association of Photographic Artist) và cũng là hội viên của Liên đoàn Nhiếp ảnh Quốc tế FiAF (Fédération Internationale de l'Art Photographique) với tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc - Excellence Artiste FIAP (E.FIAP). Được Hiệp hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ PSA xếp hạng "Who's Who?". Cuối năm 2008, tập sách ảnh Xuân thì của ông được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam VAPA tặng Cúp đồng (không có Cúp vàng và bạc). Thái Phiên đã đoạt 52 giải thưởng trong nước và quốc tế, có 300 tác phẩm được chọn triển lãm ở 60 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Thái Phiên nổi tiếng trong nước như một nghệ sĩ nhiếp ảnh tiên phong chụp ảnh khỏa thân. Ông từng in cuốn sách ảnh khỏa thân mang tên Xuân thì. Lần này, song song với triển lãm ảnh khỏa thân Miền cổ tích, Thái Phiên cũng cho ra mắt quyển sách ảnh khỏa thân Miền cổ tích gồm các bức ảnh triển lãm và nhiều ảnh khác. Ảnh và sách ảnh Miền cổ tích sẽ được bán và trích một phần doanh thu để làm từ thiện.