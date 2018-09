Cô bé quảng cáo đăng quang Tiếu lâm tứ trụ nhí

Tối 5-9, cô bé Lâm Nguyễn Ái My, 11 tuổi đã đăng quang danh hiệu quán quân cuộc thi Tiếu lâm tứ trụ nhí 2018 với tiết mục Chiến binh xứ Van Ka được đầu tư hoành tráng.

Tiết mục này được huấn luyện viên Minh Trọng dàn dựng như một bộ phim hoạt hình hấp dẫn. Câu chuyện kể của tiết mục hấp dẫn, nhiều biến hóa khi cô công chúa Van Kha Ru do Ái My vào vai luôn ghen tị em trai đã thu hút sự quan tâm của mọi người hơn mình.

Với sự dụ dỗ của một yêu tinh, Van Kha Ru đã có lời nguyền biến em mình thành một con tinh tinh. Nhưng rồi cô công chúa hối hận khi thấy em thành tinh tinh bị đuổi giết nên ra sức chiến đấu bảo vệ em, lội suối, băng rừng tìm em.



Cô quán quân nhí xinh đẹp.

Phục trang rực rỡ, sân khấu sinh động, biến hóa với những màn xuất hiện rừng núi, leo núi, trèo đèo, đánh nhanh phun lửa… khiến tiết mục của Ái My hấp dẫn, sinh động như một phim hoạt hình.

Ái My cũng chứng tỏ khả năng diễn xuất đa dạng của mình để thể hiện tâm trạng khi vui, khi buồn, khi mạnh mẽ, khi sợ hãi. Cô bé hát, múa, xiếc, diễn đa dạng nên thu hút được người xem nên nhận được danh hiệu quán quân từ ban giám khảo.

Giám khảo Đại Nghĩa nhận xét về tiết mục của Ái My: “Cảm giác như xem một bộ phim hoạt hình của Hollywood khiến chú không thể rời mắt khỏi tiết mục”.





Ái My biểu diễn trong trang phục rực rỡ.

Ái My tâm sự cô bé rất thích trở thành một nghệ sĩ sân khấu để được diễn trên sân khấu, được nghe những tràng pháo tay của khán giả. Vậy nên Ái My đã năn nỉ mẹ được tham gia Tiếu lâm tứ trụ nhí 2018 và phải nhiều ngày mới được mẹ chấp nhận.

Để tiến đến danh hiệu quán quân Ái My không ngại đau, té, quyết tâm tập luyện những động tác khó để biểu diễn được hấp dẫn. Ái My khổ luyện đến mức mẹ không dám cho cha cô bé theo coi con tập luyện, thi đấu vì sợ cha xót con không cho tham gia nữa.

Mẹ Ái My kể hồi bé Ái My hơi béo phì nên gia đình cho đi học múa, học nhảy. Không ngờ Ái My đam mê và có năng khiếu nên được cô giáo chọn đi thi, rồi được diễn viên dance post Khánh Thy mời về lớp học nhảy của mình và đưa sang Singapore thi năm bốn tuổi. Cô bé đã đoạt giải á quân cuộc thi giải Saga dace Asia tại Singapore năm 2015 và á quân cuộc thi MC nhí toàn thành do VOH tổ chức năm 2017.

Không chỉ thế, cô bé còn là gương mặt quảng cáo khá quen thuộc của nhiều thương hiệu điện tử và hãng sữa. Không chỉ đóng quảng cáo, Ái My còn thường xuyên lồng tiếng cho các mẫu quảng cáo có vai thiếu nhi. Đồng thời cô bé còn tình cờ được mời thể hiện ca khúc chủ đề của Tiếu lâm tứ trụ nhí ở mùa đầu tiên.

Trở thành quán quân Tiếu lâm tứ trụ nhí 2018, Ái My hồn nhiên nói: “Con rất bất ngờ và hạnh phúc. Đó là giây phút con sẽ nhớ mãi”. Cô bé còn bật mí việc sử dụng số tiền thưởng 150 triệu đồng cho danh hiệu quán quân của mình như sau: “Con sẽ đưa hết tiền thưởng cho mẹ dùng để đóng học phí và mời tất cả bạn bè trong đội, thầy cô, các anh chị trợ diễn một bữa ăn hoành tráng vì giúp con có bài thi tốt nhất”.

Năm nay vừa tròn 11 tuổi, Ái My vẫn đang theo học văn hóa chính quy tại trường vừa học thêm các lớp năng khiếu như ca hát, MC, nhảy hiện đại, vẽ tranh với đam mê và ước muốn lớn lên thành nghệ sĩ.