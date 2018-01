'Coco' thắng giải phim hoạt hình xuất sắc nhất

Mở màn cho đêm trao giải, Nicole Kidman được xướng tên cho ngôi vị Nữ diễn viên phim series ngắn hoặc phim truyền hình. Theo đánh giá, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Hóa thân xuất sắc một người vợ bị lạm dụng của Kidman trong "Big Little Lies" hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.



Nicole Kidman nhận giải thưởng quả cầu vàng với hạng mục Nữ diễn viên phim series ngắn hoặc phim truyền hình chính kịch.

Được biết, để chiến thắng giải thưởng này, Kidman phải vượt mặt các đồng nghiệp như Reese Witherspoon, Susan Sarandon, Jessica Biel.

Phim truyện xuất sắc (Thể loại chính kịch) - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Tác phẩm Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đã vượt qua các đối thủ như Call Me By Your Name, Dunkirk hay The Shape of Water để chiến thắng hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất.

Ngoài ra, nữ diễn viên chính Frances McDormand, và nam diễn viên phụ Sam Rockwell cũng xuất sắc mang về cho đoàn làm phim quả cầu vàng trong hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại chính kịch và Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Phim truyện xuất sắc (Thể loại hài hước hoặc ca vũ nhạc) - Lady Bird



Bên cạnh đó, tác phẩm Lady Bird đã giành giải Phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất. Phim đã vượt qua những đối thủ như The Disaster Artist, Get Out, The Greatest Showman và I, Tonya để chiến thắng. Phim do Greta Gerwig đạo diễn. Phim kể về câu chuyện của một nữ sinh mới lớn liên tục cãi vã với mẹ của mình.



Nam diễn viên chính xuất sắc (Thể loại chính kịch) -Gary Oldman



Diễn viên gạo cội người Anh khiến người hâm mộ không thể nhận ra bởi ngoại hình tăng cân và hóa trang khác hẳn, khi vào vai thủ tướng Anh - Winston Churchill trước tình thế nguy cấp trong cuộc chiến mang tên Dunkirk.



Nữ diễn viên phụ xuất sắc - Allison Janney

Trong phim I, Tonya, Allison Janney trong vai người mẹ bạo hành và bảo thủ. đã xuất sắc giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Điều đáng tiếc là nữ diễn viên gốc Việt Hồng Châu đã lỡ mất cơ hội nắm trong tay cúp vàng danh giá trong hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc với diễn xuất được đánh giá là nổi bật hơn cặp diễn viên chính trong bộ phim hài giả tưởng Downsizing.



Phim hoạt hình xuất sắc - Coco





Rực rỡ sắc màu và đầy tính nhân văn, Coco hiển nhiên giành lấy giải thưởng danh giá đầu tiên trong năm nay. Ảnh: Pixax

Về hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất, Coco hiển nhiên là người thắng giải, và điều này không nằm ngoài dự đoán của số đông khán giả và giới phê bình. Bộ phim hoạt hình ý nghĩa, tôn vinh tình cảm gia đình và tình yêu âm nhạc. Dù chỉ mới ra mắt vào cuối năm ngoái, bộ phim hoạt hình của hãng Pixar đã đạt doanh thu kỷ lục hơn 500 triệu USD toàn cầu, giành chiến thắng thuyết phục trước nhiều tác phẩm xuất sắc khác như Loving Vincent, Ferdinan.

Đạo diễn xuất sắc - Guillermo Del Toro



Một cảnh trong phim "The Shape of Water" (Người đẹp và thủy quái) của đạo diễn Guillermo Del Toro. Ảnh: Facebook

Ở giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất, đạo diễn 54 tuổi Guillermo Del Toro, người Mexico đã giành chiến thắng xứng đáng dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ sừng sỏ như Christopher Nolan hay Steven Spielberg. Ông đã mất năm năm trời để viết kịch bản và phát triển dự án The Shape of Water.

Được biết, đây là lần đầu tiên ông nhận được giải thưởng danh dự này. Đây là giải thứ hai của The Shape of Water trong lễ trao giải năm nay, và có thể chưa phải là con số cuối cùng.

Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc - This is me

This Is Me trong bộ phim ca nhạc The Greatest Showman giành giải Ca khúc gốc trong phim truyện. Đây là ca khúc của Benkj Pasek và Justin Paul. Bộ đôi tài năng từng giành giải Oscar cho nhạc phim La La Land



Quả Cầu Vàng (Golden Globes Awards) là giải thưởng thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood nhằm vinh danh những tác phẩm, cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực phim ảnh. Đây là lễ trao giải lớn mở màn cho mùa giải thưởng phim ảnh tại Hoa Kỳ, thường được tổ chức vào tháng 1 và có bề dày lịch sử trong việc "dự đoán" các tên tuổi tại giải Oscar danh giá.

Năm nay, Lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton, Beverly Hills, California, Mỹ, bắt đầu vào lúc 8h sáng (giờ Việt Nam), ngày 8-1.