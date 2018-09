Ngày 26-9 tới đây, đoàn làm phim gồm bảy thành viên sẽ tới Hà Nội thực hiện những cảnh quay cuối cùng. Dự án được bắt đầu từ cuối năm 2017, các cảnh quay ở châu Phi đã xong. Trong vòng một năm qua, đoàn phim đã sang Việt Nam rất nhiều lần, thực hiện những cảnh quay từ Hà Giang đến Cà Mau, Hải Phòng và lần này là những cảnh cuối cùng tại Hà Nội.



Kết nối những ước mơ kể về những người Việt Nam đặt chân đến châu Phi, mang công nghệ hiện đại để thay đổi cuộc sống của những vùng đất kém phát triển như Tanzania, Mozambique, Peru... Bộ phim có thời lượng khoảng 24 phút, dự kiến phát vào tháng 12-2018 trên kênh Discovery châu Á-Thái Bình Dương và Discovery châu Phi. Đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo của Kết nối những ước mơ là ông Vikram Channa, người từng đến Việt Nam sản xuất bốn bộ phim tài liệu trong chùm phim tài liệu do Discovery làm tại Việt Nam đã được phát sóng gồm: Mr. Long Travelling Cinema (Rạp chiếu phim của ông Long), Jam Buster nói về vấn nạn tắc đường ở Việt Nam, Digging up the dead (Cải táng) và City of thousand year old (Thành phố ngàn năm) nói về Hà Nội nhân kỷ niệm 1.000 năm.

Trong số bảy thành viên của đoàn làm phim tới Hà Nội lần này, đáng chú ý nhất là đạo diễn Jodan Nguyễn, một người Úc gốc Việt. Bên cạnh đó còn có nhà sản xuất Hà Thục Vân, người kết nối với Discovery nhiều năm trước để mang dự án First Time Filmmakers về cho các nhà làm phim Việt Nam. Theo bà Vân, đây là cơ hội để lồng ghép và quảng bá hình ảnh Việt Nam trên kênh truyền hình đình đám này.

Bà Vân cho biết bốn bộ phim tài liệu được sản xuất từ năm 2009 đến 2010 đã đánh dấu sự quan tâm của kênh Discovery lần đầu tiên tại Việt Nam. Lần này, Discovery một lần nữa đưa hình ảnh Việt Nam lên sóng truyền hình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của một trong những kênh truyền hình nổi tiếng thế giới.