Đông đảo nghệ sĩ tiễn đưa nhiếp ảnh Minh Hoàng lần cuối

Nghệ sĩ Vũ Linh đến viếng.

9 giờ sáng hôm nay, 14-9, giới nghệ sĩ đã tiễn đưa nhiếp ảnh sân khấu Minh Hoàng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đông đảo giới nghệ sĩ, trong đó có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi cải lương và kịch nói đã đến tiễn đưa anh. Các nghệ sĩ cải lương có: Phượng Mai, Bảo Chung, Vũ Linh, Thanh Hằng, Kim Tử Long, Trọng Nghĩa, Tiểu Linh, Kim Thoa, Trinh Trinh, Hữu Quốc, Điền Trung, Thanh Thảo... Các nghệ sĩ kịch nói – điện ảnh có: Bảo Trí, Trịnh Kim Chi, Minh Béo, Hòa Hiệp, Minh Luân, Gia Bảo, Bá Thắng…



Với sự ra đi khỏi dương thế khá sớm của Minh Hoàng ở độ tuổi 43, tất cả các nghệ sĩ đều rưng rưng thương tiếc. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi viết: “Hầu hết các Nghệ sĩ đều được em lưu giữ hình ảnh qua tài năng chụp ảnh và tính tình hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình của em. Chị cũng vậy, sân khấu của chị cũng vậy. Mỗi lần nhờ vả đến em là em có mặt, không nề hà và yêu sách điều gì... thương lắm. Ra đi thanh thản và chị cầu nguyện linh hồn em an yên miền cực lạc, phù hộ cho Vợ hiền và hai con bé bỏng của em nữa nhé”.

Được biết, Minh Hoàng là một nhiếp ảnh hiếm hoi của giới sân khấu rất đam mê và gắn bó với nghệ sĩ. Gần như bất kỳ nghệ sĩ cải lương tên tuổi nào từ thập niên 2000 trở về sau đều có những bức ảnh chụp chân dung studio do Minh Hoàng thực hiện. Nhiều hình ảnh nghệ sĩ gửi đăng trên báo Sân khấu TP.HCM và các trang báo văn nghệ do nghệ sĩ cung cấp cũng là hình ảnh do Minh Hoàng chụp. Nhiều poster các chương trình biểu diễn cải lương, tạp kỷ tổng hợp… thường sử dụng hình ảnh nghệ sĩ do Minh Hoàng chụp.

Ngoài ra, Minh Hoàng còn sở hữu rất nhiều vở tuồng cải lương, các chương trình cải lương diễn sân khấu từ thập niên 2000 trở về đây. Không chỉ thế, với sự quen thuộc của Minh Hoàng với các nghệ sĩ cải lương, anh thường được mời chụp hình các đám tiệc tư gia như tang, ma, cưới hỏi của các nghệ sĩ cải lương, hay các buổi tiệc gặp mặt của giới nghệ sĩ với nhau. Nghĩa là Minh Hoàng sở hữu một nguồn tư liệu hình ảnh nghệ sĩ cải lương vô cùng phong phú từ những năm 2000 trở về đây.

Không chỉ gắn bó với giới nghệ sĩ cải lương. Dần dần nhiều nghệ sĩ kịch nói cũng biết đến Minh Hoàng và nhờ anh chụp hình. Minh Hoàng bước thêm vào lĩnh vực chụp hình sân khấu kịch và có thêm nguồn tư liệu ảnh sân khấu, nghệ sĩ kịch nói cũng đáng kể.

Để có được sự quen thuộc trong giới sân khấu và nguồn hình tư liệu khủng đó, Minh Hoàng xuất phát từ một khán giả mê cải lương, mê nghệ sĩ. Từ thập niên 2000, Minh Hoàng bắt đầu xuất hiện ở các rạp hát, hậu trường các sân khấu ở TP.HCM, để chụp hình nghệ sĩ rồi tặng lại cho nghệ sĩ. Dần dà anh trở nên một gương mặt thân quen của nghệ sĩ và các sân khấu, và studio của anh trở thành lựa chọn quen thuộc của giới nghệ sĩ cải lương nói riêng, giới sân khấu nói chung khi cần hình chân dung, hình đẹp tặng khán giả hay đăng báo.

Vậy nên, khi Minh Hoàng qua đời, giới nghệ sĩ nói chung đã rất tiếc thương, đưa tiễn. Minh Hoàng mất đi, sân khấu nói chung, nhất là sân khấu cải lương, đã mất đi một nhiếp ảnh sân khấu vốn hiếm hoi lại yêu sân khấu, bám sát sân khấu để giữ lại cho sân khấu những bộ ảnh tư liệu đáng giá.

Hình ảnh các nghệ sĩ đến viếng nhiếp ảnh Minh Hoàng:



Vợ chồng nghệ sĩ Kim Tử Long, Trinh Trinh.



Vợ chồng nghệ sĩ Tiểu Linh, Kim Thoa.



Nghệ sĩ Phượng Mai.



Nghệ sĩ - danh hài Bảo Chung.



Nghệ sĩ Phượng Loan.



Nghệ sĩ Vũ Luân và diễn viên Minh Luân.



Nghệ sĩ Trọng Nghĩa.



Nghệ sĩ Thanh Hằng.



Hai vợ chồng Điền Trung, Lê Thanh Thảo.



Nghệ sĩ Bảo Trí và vợ.



Nghệ sĩ Hữu Quốc.



Hai diễn viên trẻ Minh Trường, Nhã Thy.



Diễn viên Gia Bảo.



Diễn viên Hòa Hiệp và Bá Thắng.