Đường đến ngôi quán quân Cặp đôi hài hước của Akira Phan

Tối 6-6, cặp đôi thí sinh diễn viên Võ Tấn Phát và ca sĩ Akira Phan đã trở thành quán quân chương trình truyền hình thực tế Cặp đôi hài hước. Bên cạnh sự khẳng định thực lực là một nghệ sĩ sân khấu giàu tiềm năng của Tấn Phát - vốn là quán quân của chương trình Cười xuyên Việt, khán giả rất ấn tượng về duyên hài bộc lộ bất ngờ của Akira Phan - một anh chàng ca sĩ quen thuộc của giới trẻ.



Nhờ Facebook mà thi hài

Arika cho biết anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ diễn hài chứ nói gì đến việc trở thành một quán quân hài. Akira cũng chưa từng quen biết bạn diễn đôi - Tấn Phát trước khi tham gia cuộc thi Cặp đôi hài hước. Anh chàng đến với cuộc thi do MC Quốc Quân trong êkíp thực hiện Cặp đôi hài hước rủ rê. Arika kể Quốc Quân thấy mình hay đùa giỡn, chọc ghẹo tếu táo bạn bè trên Facebook khiến mọi người thấy vui, khen có duyên nên khuyến khích Akira tham gia cuộc thi. Khi nghe MC Quốc Quân thuyết phục, đồng thời cho biết cùng diễn với mình là một quán quân của chương trình Cười xuyên Việt thì Akira đánh liều nhận lời và càng ngày càng mê.

Tham gia cuộc thi, lúc đầu Akira nghĩ mình “rớt từ vòng gửi xe” nhưng càng ngày càng vào sâu vòng trong thì anh càng thích thú và càng diễn duyên dáng. Có máu mê hài nên để có tiết mục như ý, ngoài bỏ show hát, Akira không ngại cùng bạn diễn Tấn Phát hùn tiền, mỗi tiết mục đầu tư từ 20 triệu đến hơn 40 triệu đồng, nên dù có giải nhất tuần hay đoạt quán quân cả hai vẫn lỗ.

Tiết mục đêm chung kết, khán giả nhiều lần bật cười thú vị vì sự duyên dáng của Akira khi giả gái nhẹ nhàng trong bộ dạng mủm mỉm và chiếc răng khểnh cười duyên. Akira nói tham gia cuộc thi anh rất vui vì được khán giả đón nhận mình ở khía cạnh diễn hài, vui vì các nghệ sĩ tham gia chương trình ai cũng vui tính nên được cười thoải mái.

Akira bên ngoài nếu không quen biết sẽ thấy đó là một anh chàng trầm tính, ít nói. Còn Akira tiết lộ thật ra anh là một người có tính hài, hay giỡn, hay chọc cười cha mẹ và những người thân quen. Đi hát anh cũng thường xuyên có những chiêu trò “bất chấp hình tượng” khiến khán giả có những tràng cười thoải mái nên bầu show thích, anh đắt show là vì vậy. Nghệ sĩ hài Chí Tài từng nói vui: “Diễn show nào có Akira Phan thì tui phải đi về thôi chứ Aki vừa hát hay vừa tấu hài duyên hết rồi thì tui còn diễn gì nữa!”.



Akira Phan - anh chàng ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thị trường bất ngờ đoạt quán quân một cuộc thi hài. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Gánh nợ tiền tỉ giùm bạn

Akira Phan sinh năm 1985, tên thật là Phan Võ Thanh Hùng. Cái tên Akira Phan là nghệ danh do nhạc sĩ Minh Khang đặt cho anh, có ý nghĩa là “tương lai tươi sáng” và do Akira có ông cố là người Nhật. Có thể nói con đường ca hát của Akira đúng là được trải thảm và tươi sáng như nghệ danh của mình. Lúc 15-16 tuổi, đang học cấp 3, Akira đã thu âm nhiều bài hát của các nhạc sĩ nổi tiếng in thành đĩa CD đem vào lớp tặng bạn và được nhiều bạn khác hỏi mua vì thích.

Tốt nghiệp cấp 3, Akira Phan đi học ĐH Tài chính-Kế toán một năm rồi bỏ ngang, thi vào Trường Sân khấu-Điện ảnh, học diễn viên. 23 tuổi ra trường, Akira cho ra liền một album và được chú ý, thành danh ngay với chín bài hát trong album đó được yêu thích, đặc biệt là bài Mùa đông không lạnh của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Akira Phan được bầu show trong và ngoài nước mời chạy show liên tục, là ca sĩ thị trường “hot” vào thập niên 2000. Mới đi hát một năm đầu Akira đã mua được xe, thêm hai năm sau nữa thì mua được nhà riêng.

Akira Phan sinh ra trong một gia đình khá giả, chỉ có hai anh em, bản thân lại thành công sớm, lại không hút thuốc uống rượu, không ham chơi vũ trường, quán bar. Tiền kiếm được Akira chỉ khoái mua đồ công nghệ, dẫn gia đình đi du lịch và đưa mẹ. Đùng một cái, Akira đã trở thành trụ cột gia đình khi cha mẹ làm ăn thất bại. Rồi cách nay bốn năm, Akira cùng đầu tư làm ăn với một người bạn, sau đó anh rút vốn ra nhưng rồi vì thương bạn trong cảnh ngặt nghèo mà anh vẫn phải trả thay bạn món nợ hơn 4 tỉ đồng. Mỗi tháng Akira phải cày trả nợ lãi lẫn gốc giúp bạn hai trăm mấy chục triệu đồng. Akira đã bị trầm cảm luôn trong thời gian đó.

Còn bây giờ, Akira Phan cười hồn nhiên: “Nợ trả xong rồi, tôi không lo gì nữa. Hên một cái là từ chuyện này tôi viết một bài hát như một lời tâm sự cùng anh em bè bạn Mong kiếp sau vẫn là anh em thì bài rất được khán giả yêu thích. Từ sau chương trình này, tôi sẽ đi diễn hài nếu có ai đó mời hát kết hợp diễn hài”.

Còn một điều mà ít người biết về chàng ca sĩ - quán quân hài này nữa là Akira khá chăm đi làm từ thiện. Anh chàng luôn sẵn lòng với những lời mời đi hát từ thiện.