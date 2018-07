Empire mập mờ bán vé xem Cocofest 2018?

Sáng 6-7, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT Đà Nẵng, xác nhận Sở có cấp phép cho Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển Empire tổ chức chương trình đại nhạc hội Cocofest 2018.

Chương trình được quảng bá có sự tham gia biểu diễn của loạt ca sĩ đình đám. Đặc biệt còn có sự xuất hiện của Luis Fonsi, chủ nhân bản hit Despacito đạt hơn 5 tỉ lượt xem trên youtube.



Cocofest 2018 bán vé tham dự chương trình dưới dạng thẻ khuyến mại mệnh giá 500 ngàn đồng và 900 ngàn đồng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong giấy phép được Sở VH-TT Đà Nẵng cấp cho Công ty CP Tập đoàn phát triển Empire ngày 3-7 vừa qua có ghi rõ: “Chương trình không bán vé xem ca nhạc”. Tuy nhiên, ban tổ chức đang bán công khai các thẻ tham dự chương trình với hai mệnh giá 500.000 đồng cho thẻ thường và 900.000 đồng cho thẻ VIP trên website chính thức của chương trình.

Chị Bảo Ngọc (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết chị đã đặt mua thẻ trên trang http://cocofest.vn/ và được xác nhận đặt thẻ thành công.

Ngoài việc ra vào khu vực tổ chức chương trình, khán giả sở hữu thẻ được kèm theo một đồ uống miễn phí, một vé Coco bus tour hiệu lực trong 24 giờ. Việc này được ban tổ chức thông báo đến Sở Công Thương Đà Nẵng là kiểu khuyến mại kèm theo.



Hình ảnh trên website đặt vé chính thức của Cocofest 2018. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Nho Hậu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng, cho hay việc tổ chức chương trình Cocofest 2018 phải tuân thủ đúng theo giấy phép được Sở VH-TT cấp. Về việc ban tổ chức âm thầm bán vé xem ca nhạc dưới dạng thẻ, ông Hậu cho biết đang tổng hợp các thông tin về chương trình này, đối chiếu với các quy định để kiểm tra.

Theo bà Hội An, ngay sau khi có thông tin chương trình bán thẻ, tối 5-7 Sở VH-TT đã đến Tổ hợp giải trí Cocobay Đà Nẵng (nơi diễn ra Cocofest 2018) kiểm tra nội dung chương trình và các sự việc liên quan. “Việc bán vé hay không sẽ do Sở Công Thương kiểm tra”, bà Hội An nói.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Công Thương Đà Nẵng cũng xác nhận Sở có nhận được thông báo phát hành thẻ kèm khuyến mại từ Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển Empire gửi ngày 20-6. Sở không loại trừ khả năng việc lập lờ bán vé/thẻ khuyến mại này là để lách thuế.

Mặc dù phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đã cố gắng liên hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển Empire để tìm hiểu sự việc, nhưng đại diện truyền thông của công ty trả lời không thể cung cấp thêm thông tin sau khi khẳng định Empire đã làm đúng luật.

Được biết đây không phải lần đầu Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển Empire sai phạm trong việc bán vé tại Cocobay.

Trước đó, năm 2017, trong một chương trình cũng được quảng bá là vào cổng miễn phí, Cocobay Đà Nẵng đã bán vé mệnh giá 90.000 đồng. Cơ quan chức năng sau đó đã kiểm tra, xử phạt hành chính đối với ban tổ chức.