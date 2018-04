Cuộc chiến với ‘cá sấu tài chính’ Trung Quốc

Theo tờ The New York Times, ông Tiêu Kiến Hoa sinh ra trong một làng quê nghèo ở TP Phì Thành, tỉnh Sơn Đông, TQ. Ông nổi tiếng là thần đồng khi đậu vào ĐH Bắc Kinh danh tiếng ở tuổi 14. Tại trường, ông là chủ tịch hội sinh viên và đứng về phía chính phủ trong cuộc biểu tình nổi tiếng tại Thiên An Môn năm 1989. Ông Tiêu đã trở thành công dân Canada và có hộ chiếu ngoại giao của Antigua. Theo tạp chí tài chính Hurun, vị tỉ phú 46 tuổi này xếp thứ 32 trong danh sách người giàu nhất TQ với tài sản ròng trị giá gần 6 tỉ USD. Tuy nhiên, ông Tiêu lại không thích gây chú ý và sống một cuộc sống kín tiếng đến mức người ta đặt cho ông biệt danh là “nhà tài phiệt vô hình”. Trước khi mất tích bí ẩn, ông đã sống tại khách sạn Four Seasons Place trong nhiều năm tại một căn hộ có giá thuê gần 26.000 USD/tháng.