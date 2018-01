Hội An sẽ bắn pháo hoa đón chào năm mới

Thông tin từ UBND TP Hội An chiều 31-1 cho biết UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cho TP Hội An tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút tại Vườn tượng An Hội (phường Minh An, TP Hội An) vào thời khắc giao thừa năm mới.



Các đường phố Hội An được trang trí.

Mục đích của việc này là tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách tham quan nghỉ dưỡng tại Hội An, đồng thời đón một năm mới an lành, may mắn.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa phải diễn ra an toàn tuyệt đối và đảm bảo an ninh trật tự. Nguồn kinh phí được lấy từ kêu gọi xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.



Hội An sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón năm mới.

Cũng tại Hội An, trong những ngày này bắt đầu trang trí đèn hoa trên các ngả đường để chuẩn bị đón Tết.