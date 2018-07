In 30.000 tờ đính chính 'Gạc Ma-Vòng tròn bất tử'

Theo đó, có tới 30.000 tờ đính chính đã được in gắn vào sách Gạc Ma-Vòng tròn bất tử, gửi đến các nhà sách trên toàn quốc cũng như bạn đọc.



Trước đó, ngày 16-7, Công ty TNHH MTV NXB Văn học đã ra thông báo về việc tạm dừng phát hành Gạc Ma-Vòng tròn bất tử để đính chính, sửa chữa cuốn sách này.

Thông báo cho hay: Nghiêm túc tiếp thu những góp ý, phản hồi từ phía độc giả và để nâng cao chất lượng nội dung của cuốn sách, NXB Văn học quyết định tạm dừng phát hành (không thu hồi) dưới mọi hình thức cuốn sách Gạc Ma-Vòng tròn bất tử để đính chính, chỉnh sửa.

Thông báo cũng cho biết đối với độc giả có nhu cầu tiếp cận ngay lập tức những thông tin chưa chính xác được đính chính, sửa chữa trong nội dung cuốn sách, NXB Văn học xin gửi bản đính chính, sửa chữa in kèm theo cuốn sách.

Gạc Ma-Vòng tròn bất tử do NXB Văn học và First News Trí Việt ấn hành, cuốn sách mất bốn năm để hoàn thành, với sự tham gia biên soạn của 68 người, gồm các nhà nghiên cứu lịch sử và các cựu chiến binh trở về từ Gạc Ma - do Thiếu tướng Lê Mã Lương làm chủ biên.

Tuy nhiên, sau khi phát hành, cuốn sách đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của bạn đọc. Điều này đã khiến các đơn vị liên quan quyết định đính chính tám nội dung trong cuốn sách.