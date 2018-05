Lễ hội Trái cây Nam bộ: 1.000 tấn trái cây an toàn, giá rẻ

Một số hoạt động điển hình tại lễ hội: +Chợ nổi trái cây Nam bộ: Kéo dài từ ngày 30-5 đến 31-8 tại Suối Tiên. Chợ nổi sẽ bán khoảng 1.000 tấn trái cây Nam bộ giá giảm 20%-30% so với thị trường, với các thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng như mận An Phước, sầu riêng Chín Hóa, nhãn Xuồng, dâu Hạ Châu, bưởi Da Xanh Ba Rô, mận Hậu, xoài cát Hòa Lộc, nhãn Thạch Kiệt, nhãn Quế, cam mật, đường thốt nốt, ổi sá lị, xoài hồng, dừa nước + Diễu hành “Trái cây khổng lồ” kết hợp trình diễn thời trang với họa tiết trái cây: Show diễu hành “Trái Cây Khổng Lồ” với các nàng Tiên Hoa,Thần Quả… trong bộ sưu tập thời trang trái cây ấn tượng. Show diễu hành diễn ra tại trục đường chính Suối Tiên trong suốt mùa hè quy tụ hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp với 6 đoàn xe được trang trí lộng lẫy theo chủ đề: Hành trình trên Đất Phù Sa. Tinh Hoa Nước Việt. Tứ Linh Hội Tụ. Bốn Mùa Hoa Trái. Việt Nam Đất Nước Tôi. Sắc Màu Phương Đông +Khu vườn Kỳ Hoa Dị Thảo, trưng bày sinh vật cảnh, thủy sinh và làng nghề nghệ thuật truyền thống Việt Nam: Tại đây trưng bày rau củ quả khổng lồ như: Bí ngô Đà Lạt 150kg, bí đao Bình Định 100kg, ớt khổng lồ…; các loại trái cây lạ, quý hiếm như: Gió bầu, Cau kiểng, Cọ bạc, Thằn lằn, Trái bứa, Trái tha la, Trái viết, dừa Hồ Lô Tài Lộc, dưa pepino Đà Lạt, thơm phụng Long An, đu đủ nghệ thuật... Đặc biệt còn có bộ sưu tập xuất hiện các loại trái hiếm có công dụng làm vị thuốc chữa bệnh như: bình bát dây, cà gai, cát lồi, củ nèo, dái khỉ, ô rô, quế khâu, sen cạn… Ở đây cũng có hàng trăm loại hoa động thực vật lạ tại triển lãm Sinh Vật Cảnh, Thủy Sinh như: Rồng Nam Mỹ, sóc bay, cá dạ quang, chim ưng trắng. Bên cạnh đó, ở đây còn có trưng bày nghệ thuật làm gốm, tranh thư pháp, tranh khắc gỗ, đá nghệ thuật, bàn ghế mỹ nghệ, tò he, trà đạo Việt Nam,… +Trưng bày Nông cụ các vùng miền với chủ đề “Sức sống Việt Nam”: Đây là hoạt động triển lần đầu tiên xuất hiện tại “Lễ Hội Trái Cây Nam Bộ”. Triển lãm phác họa bức tranh văn hóa, du lịch ba miền của người dân Việt Nam thông qua: Bộ sưu tập mô hình rơm, bộ sưu tập nông cụ lạ mắt và bộ sưu tập trang phục ba miền Bắc – Trung – Nam. +Trình diễn nghệ thuật pha chế thức uống từ trái cây: Chương trình do Chi hội Bartender TP.HCM thực hiện vào ngày khai mạc “Lễ Hội Trái Cây Nam Bộ 2018”, vào ngày 1-6. Du khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng tài nghệ biểu diễn thú vị của các bartender chuyên nghiệp và được thưởng thức nước trái cây miễn phí. + Món ăn chế biến từ trái cây - Giới thiệu món ăn kỷ lục của Suối Tiên: Giới thiệu món ăn “Trường Thọ Tam Thập Nhị Quả ”được làm từ 32 loại trái cây đã đạt kỷ lục Việt Nam vào năm 2012 và các món ăn được chế biến từ trái cây do nhà hàng Phù Đổng Suối Tiên thực hiện. +Chương trình “Trải nghiệm Trái cây Việt” và “Tuần lễ trái cây Việt Nam”: “Từ ngày 1 đến 7-6, khách lưu trú tại các khách sạn 4 và 5 sao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mời thưởng thức trái cây tươi hoặc nước trái cây khi khách làm thủ tục nhận phòng. Khách du lịch trong và ngoài nước sẽ được hướng dẫn tham gia lễ hội trong chương trình “Trải nghiệm trái cây Việt Nam”. “Tuần lễ Trái cây Việt Nam”: Từ ngày 1 đến 7-6, các hệ thống siêu thị sẽ bố trí khu trưng bày các đặc sản trái cây Việt Nam để giới thiệu du khách và người tiêu dùng, lồng ghép nội dung hướng dẫn phân biệt trái cây an toàn và không an toàn trong khu vực trưng bày; khuyến mãi, giảm giá bán trái cây Việt Nam. +Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật: Trong “Lễ hội Trái cây Nam bộ 2018” và suốt hè, Suối Tiên phục vụ miễn phí ca nhạc tổng hợp, chương trình võ thuật “Đấu Cờ Người”, show diễn võ thuật cổ truyền, biễu diễn nhạc cụ tự chế của kỷ lục gia Mai Đình Tới, Sân khấu Đờn ca tài tử và múa dân tộc Nam Bộ, biễu diễn âm nhạc đường phố, show diễn sân khấu hóa Sơn Tinh đại chiến Thủy Tinh với màn đấu phép của các võ sư.