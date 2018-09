Liên hoan Cải lương toàn quốc: Quế Trân làm giám khảo

Tối 5-9, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018 đã khai mạc tại thành phố Tân An, tỉnh Long An với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa – thể thao – du lịch và lãnh đạo tỉnh Long An.

Tại đây ban giám khảo của liên hoan lần đầu tiên được công bố và gây nhiều bất ngờ bởi sự mới mẻ, cởi mở với thành phần nghệ sĩ. Ngoài hai nghệ sĩ Bạch Tuyết, Lê Chức rất quen thuộc trong các kỳ liên hoan, ban giám khảo lần này xuất hiện nhiều gương mặt mới gắn bó với cải lương được công chúng yêu mến như nghệ sĩ Thanh Nam, nghệ sĩ Thanh Tuấn, nghệ sĩ Quế Trân, nghệ sĩ cải lương miền Bắc Quang Trí, nhạc sĩ Văn Môn.



Ban giám khảo Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018, từ trái qua: các nghệ sĩ: Thanh Nam, Quang Trí, Bạch Tuyết, Thanh Tuấn, Lê Chức, Quế Trân và nhạc sĩ Văn Môn.

Đêm khai mạc mở đầu bằng vở diễn Cuộc đời của mẹ của Đoàn cải lương Long An, chủ nhà, với tác giả: Hoàng Song Việt – Triệu Trung Kiên; đạo diễn Hồ Ngọc Trinh – Triệu Trung Kiên; âm nhạc Thanh Hải.

Vở diễn kể về câu chuyện hoạt động cách mạng từ thời Pháp thuộc nhiều mất mát hy sinh của người phụ nữ kiên trung tên Nguyễn Thị Út. Các nghệ sĩ đã ca diễn đồng đều, vở diễn khoe được nhiều giọng ca ngọt ngào của Đoàn cải lương Long An qua phần âm nhạc cải lương phong phú, ca từ vở diễn mượt mà. Tuy nhiên vở diễn thiên về kể minh họa nên chưa lôi cuốn lắm người xem và đẩy được cảm xúc người xem.



Vở cải lương Cuộc đời của mẹ khai mạc Liên hoan Cải lương toàn quốc 2018.

Được biết, Liên hoan Cải lương toàn quốc diễn ra từ ngày 5 đến 19-8. Có 25 đoàn và nhà hát cải lương tham dự liên hoan, với 32 vở diễn tham dự liên hoan, trong đó có 8 đơn vị cải lương ngoài công lập.

Ngoài địa điểm chính của liên hoan là thành phố Tân An, Long An, các vở diễn của những đơn vị cải lương xã hội hóa của TP.HCM sẽ được diễn dự thi ngay tại TP.HCM để tránh tốn kém cho các đơn vị tư nhân, không được bao cấp kinh phí dự thi kỳ này.