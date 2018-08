Mỹ Linh chọn TP.HCM để từ giã quãng đời lưu diễn

Đây cũng là buổi diễn đánh đấu lời giã từ khán giả của Mỹ Linh ở những tour diễn xuyên Việt.

Trong một tuần, tour diễn Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian đã mở màn tại Hà Nội (11, 12-8), tiếp tục đến Đà Nẵng (15-8) và khép lại vào tối 18-8 tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM).

Khán giả phủ kín Nhà hát Hoà Bình trong đêm nhạc Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian - Ảnh: Đại Ngô



Nhà hát Hoà Bình có lẽ là nơi gắn bó với sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Mỹ Linh nhất bởi cô lần đầu tiên gặp khán giả Sài Gòn trong tour diễn cá nhân vào đúng 20 năm trước cũng tại đây. Đó là Tiếng hát Mỹ Linh năm 1998; tiếp đó vào năm 2006 cô cũng chọn đây làm nơi diễn ra Mỹ Linh Tour’06.



“Hai mươi năm rồi nhà hát này vẫn vậy, chỉ có hàng ghế khán giả mới hơn thôi. Hồi chiều Linh đi quanh quẩn nhà hát, vẫn mùi vôi đó, sân khấu này, màu ô cửa nọ… chớp mắt đã 20 năm”, ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ như thế ngay sau khi mở màn đêm nhạc với sê ri những ca khúc trong album Chat với Mozart 1. Lời chia sẻ này cũng là lời giới thiệu một giọng ca trẻ mang tên Mỹ Anh (con gái ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân) lên sân khấu biểu diễn cùng.

Giọng ca trẻ Mỹ Anh (phải) vẫn chưa quen sân khấu, nhưng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh không ngần ngại giới thiệu con gái của mình là thế hệ nối tiếp truyền thống âm nhạc của gia đình - Ảnh: Gia Tiến



Giọng ca trẻ Mỹ Anh đã cùng mẹ hát Nắng sớm, một ca khúc nhạc sĩ Dương Thụ viết cho đàn piano bốn tay. “Linh hy vọng một ngày nào đó, cô bé 16 tuổi Mỹ Anh hôm nay đứng trên sân khấu và thấy nhà hát này cũng thân thuộc biết bao. Bởi nó là cảm xúc mẹ từng có thuở 16 tuổi với những bài hát đầu tiên trên sân khấu”, ca sĩ Mỹ Linh khéo léo gửi gắm con gái đến khán giả bằng một chia sẻ đầy ắp kỷ niệm.



Cho đến hiện tại, trong các giọng ca trưởng thành thập niên 1990, ca sĩ Mỹ Linh là gương mặt duy nhất thực hiện được bốn tour diễn cá nhân xuyên Việt đến thời điểm này, gồm: Tiếng hát Mỹ Linh (1998), Mỹ Linh và Anh Em (1999), Mỹ Linh Tour’06 (2006) và Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian (2018).



Soprano Hà Phạm Thăng Long (phải) là gương mặt từng kết hợp với Mỹ Linh từ Chat với Mozart 1 hơn 10 năm trước - Ảnh: Gia Tiến

Việc đặt tên Thời gian cho tour diễn cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Linh mang khá nhiều ý nghĩa. Suốt quãng thời gian 20 năm qua, ê kíp âm nhạc: Nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sĩ Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em và đạo diễn Phạm Hoàng Nam luôn bên cạnh ca sĩ Mỹ Linh. Và một nghĩa khác, “sau 20 năm, sau nhiều tháng ngày Linh dành cho âm nhạc, bây giờ khán giả hãy cho Linh chọn gia đình nhỏ của mình. Linh vẫn còn hát nhưng sẽ không còn một tour diễn lớn như thế này nữa. Tháng năm qua đi, thời gian đi qua, có những khoảnh khắc chúng ta sẽ không bao giờ quên, như đêm nay… Thời gian cũng sẽ giúp nhiều thế hệ ca sĩ trẻ trưởng thành, và khán giả sẽ ở lại cùng các bạn trẻ”, ca sĩ Mỹ Linh nói thêm về ý nghĩa Thời gian của chuyến lưu diễn.



Chính từ ý nghĩa đó, giọng ca Mỹ Linh đã mời khách mời của thế hệ cũ như Hà Phạm Thăng Long, thế hệ 8x như Hà Lê, thế hệ 9x như Bùi Anh Tuấn và cả cô con gái 16 tuổi Mỹ Anh; để cùng tung tẩy với những khoảnh khắc âm nhạc, những dấu ấn âm nhạc khác nhau trong sự nghiệp Mỹ Linh.

Khi Mỹ Linh một mình hoặc cùng soprano Hà Phạm Thăng Long, rapper Hà Lê trình diễn: Những ngày mộng mơ, Ave Maria, Sớm nay mùa xuân…khán giả được sống lại cùng Mỹ Linh thuở album Chat với Mozart 1. Là thuở Mỹ Linh, nhạc sĩ Dương Thụ, ban nhạc Anh Em… những năm đầu 2000 với ước mong đem cổ điển đến gần thêm khán giả trẻ. Ở đó, khán giả đã có được một Mỹ Linh cổ điển trong hơi thở nhạc nhẹ.



Khi Mỹ Linh thủ thỉ cùng: Mùa đông sẽ qua, Mùa cũ, Nhớ mưa, Những giấc mơ dài… Đó là một Mỹ Linh với tình cảm riêng tư trong âm nhạc của Huy Tuấn. Từ một Mỹ Linh rất riêng này, mà như chính lời chia sẻ của Mỹ Linh trong đêm nhạc: “Mùa cũ không buồn như Mùa đông sẽ qua vì người phụ nữ đã biết mình thuộc về nơi nào rồi…”



Người luôn đằng sau hỗ trợ cho Mỹ Linh chính là chồng chị, nhạc sĩ Anh Quân. "là người Mỹ Linh gọi là thầy, là người sửa cho Mỹ Linh tất cả từ bóng đèn hư, xe máy hỏng và cả những điều chính Linh chưa vẹn toàn", ca sĩ Mỹ Linh nói - Ảnh: Gia Tiến

"Nơi nào" đó chính là ngày gặp nhạc sĩ Anh Quân với những bản tình ca: Tóc ngắn, Hương ngọc lan, Chuyện tình…; hay nhạc của chồng, lời của vợ: Gửi anh, Một ngày… Ở đó “Linh vừa là một người phụ nữ như bao người phụ nữ, sáng đánh thức lũ trẻ, chạy bờ này bến kia, chờ con sau giờ học với tiếng trống trường, rồi tất cả hóa ra quan trọng nhất là gia đình”, ca sĩ Mỹ Linh sẻ chia.

Rất hiếm trong thị trường nhạc Việt mà vợ là ca sĩ, chồng là nhạc sĩ, sản xuất âm nhạc cho vợ, định hướng đường đi nước bước cho vợ được vững vàng như cặp đôi Anh Quân – Mỹ Linh. “Chúng tôi mất 21 năm để hiểu nhau, hiểu đằng sau người đàn ông im lặng kia là người đàn ông giông bão, là người Mỹ Linh gọi là thầy, là người sửa cho Mỹ Linh tất cả từ bóng đèn hư, xe máy hỏng và cả những điều chính Linh chưa vẹn toàn”, ca sĩ Mỹ Linh nói.

Mỹ Linh luôn khen ngợi giọng ca đẹp của Bùi Anh Tuấn - Ảnh: Gia Tiến



Đêm nhạc ngoài những dấu ấn riêng biệt trên, thì ban nhạc từ dàn kèn, dàn dây, bè… với nhiều thành viên mới đã đem đến một hơi thở hiện đại hơn và sự tiếp nối cho âm nhạc Mỹ Linh.



Nếu tinh ý khán giả sẽ thấy từ đầu năm 2018, khi công bố album Chat với Mozart 2, Anh Quân - Mỹ Linh đã úp mở âm nhạc của thế hệ kế tiếp. Album Chat với Mozart 2 có sự góp sức rất lớn của của hai con gái Anna và Mỹ Anh. Anna Trương, vừa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Berklee (Mỹ), đã cùng bắt tay vào công việc sản xuất với bố. Anna đã tuyển chọn nhạc công và tự thực hiện công việc thu âm cho toàn bộ dàn kèn, ba tác phẩm trống trong album này tại Mỹ.

Nhạc công trong dàn kèn được con gái Anna Trương tuyển chọn tại Mỹ - Ảnh: Gia Tiến

Sau album, chính tour diễn này ghi dấu rõ ràng hơn khi rất nhiều nghệ sĩ Mỹ tham gia là thành viên ban nhạc. Những người này đã mang đến đêm nhạc Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian những màu sắc blue jazz, những nhún nhảy trên sân khấu khi dàn kèn solo… Hay trong đêm diễn, sự kết hợp cùng rapper Hà Lê ở bản nhạc Bài ca tự do (Land of hope and glory, nhạc Edward Elgar, lời A.C.Benson) cũng mở ra một thử nghiệm của Mỹ Linh khi hoà trộn hiphop, bán cổ điển, một chút funky lẫn jazz.

Rapper Hà Lê cùng Mỹ Linh biểu diễn Bài ca tự do - Ảnh: Gia Tiến

Hai tiếng cho một đêm diễn với 21 ca khúc không phải là ngắn; nhưng ê kíp Mỹ Linh Tour 2018: Thời gian đã dành riêng cho khán giả TP.HCM ca khúc kết Khúc giao mùa. Bởi khán giả tại Sài Gòn đã ở đến giây phút cuối cùng, cùng Mỹ Linh kết thúc những tour diễn lớn trong cuộc đời để chuyển giao sang một mùa âm nhạc khác...