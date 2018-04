Nghệ sĩ Thanh Tuấn tái xuất với vở Thầy Ba Đợi

Thầy Ba Đợi sẽ được công diễn vào tối 28-4, 1-5 tại Nhà hát Bến Thành TP.HCM và tối 29-4 tại Long An - quê hương của thầy Ba Đợi. Vở diễn do Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và Đoàn nghệ thuật cải lương Long An phối hợp thực hiện như một công trình chào mừng 100 năm cải lương Việt Nam. Vở kể chuyện cuộc đời của nhạc sư Nguyễn Quang Đại, còn gọi là thầy Ba Đợi - một vị nhạc quan yêu nước thời Nguyễn, người được xem đã có công truyền bá âm nhạc cung đình Huế trên đất Nam bộ, cải biên và định hình 20 bài bản tổ trong nghệ thuật đờn ca tài tử mà sau này phát triển thành ca ra bộ rồi cải lương. Vở diễn khắc họa giai đoạn ông vào Nam và bị giặc Pháp truy đuổi do ủng hộ phong trào Cần Vương chống Pháp. Tại đây, ông đã được con gái quan tổng đốc giúp đỡ và có mối tình dang dở với nàng… Vở do PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản, soạn giả Hoàng Song Việt - Phạm Văn Đằng, đạo diễn: NSƯT Triệu Trung Kiên-Lê Trung Thảo.



Nghệ sĩ cải lương tài danh Thanh Tuấn. Ảnh: H.BÌNH

Đạo diễn Triệu Trung Kiên cho biết: “Thầy Ba Đợi được dàn dựng theo phong cách đơn giản, mộc mạc để dễ đi sâu vào lòng khán giả. Vở diễn muốn phô diễn những vẻ đẹp, giá trị mà sân khấu cải lương đã có như một sự kế thừa những giá trị tốt đẹp được hình thành 100 năm qua của nghệ thuật cải lương”.

Có đến hơn 60 nghệ sĩ nổi tiếng tham gia vào vở cải lương Thầy Ba Đợi như nghệ sĩ Hùng Minh, Vương Hà, Quế Trân… Đặc biệt, có đến bốn nghệ sĩ vào vai thầy Ba Đợi ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, gồm nghệ sĩ Thanh Tuấn, nghệ sĩ Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, nghệ sĩ Lê Tứ, nghệ sĩ Quang Khải. Trong đó, đáng chú ý có sự tái xuất của nghệ sĩ tài danh Thanh Tuấn - người nổi tiếng cùng thời với các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Minh Vương…, được khán giả nhớ đến với những nhân vật như Thái tử Ngũ Châu trong Đường gươm Nguyên Bá, Đại úy Huy Bình trong Tìm lại cuộc đời.