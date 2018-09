Nghệ sĩ thương tiếc nhiếp ảnh sân khấu Minh Hoàng

Nhiếp ảnh gia Minh Hoàng tên thật là Phạm Mai Hoàng Chương, từ trần vào lúc 19h50 phút ngày 11-9, hưởng dương 43 tuổi. Anh mất do mang căn bệnh tim mạch và một số bệnh khác.

Lễ nhập quan của nhiếp ảnh gia Minh Hoàng vào lúc 9h sáng ngày 12-9, lễ động quan vào lúc 6h sáng 14-9, sau đó đưa đi an táng tại quê nhà ở xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày, Bến Tre.



Nhiếp ảnh gia Minh Hoàng và nghệ sĩ Thành Lộc.

Rất nhiều nghệ sĩ cải lương và giới nghệ sĩ nói chung đã thương tiếc, đến viếng và gửi tràng hoa viếng nhiếp ảnh Minh Hoàng. Bởi, Minh Hoàng rất gắn bó với giới nghệ sĩ cải lương từ thập niên 2000 cho đến nay. Gần như bất kỳ nghệ sĩ cải lương tên tuổi nào từ thập niên 2000 trở về sau đều có những bức ảnh chụp chân dung studio do Minh Hoàng thực hiện.

Nhiều hình ảnh nghệ sĩ gửi đăng trên báo Sân khấu TP.HCM và các trang báo văn nghệ do nghệ sĩ cung cấp cũng là hình ảnh do Minh Hoàng chụp. Nhiều poster các chương trình biểu diễn cải lương, tạp kỷ tổng hợp… thường sử dụng hình ảnh nghệ sĩ do Minh Hoàng chụp.





Ốc Thanh Vân tiễn đưa nhiếp ảnh Minh Hoàng.

Ngoài ra, Minh Hoàng còn sở hữu rất nhiều vở tuồng cải lương, các chương trình cải lương diễn sân khấu từ thập niên 2000 trở về đây. Không chỉ thế, với sự quen thuộc của Minh Hoàng với các nghệ sĩ cải lương, anh thường được mời chụp hình các đám tiệc tư gia như tang, ma, cưới hỏi của các nghệ sĩ cải lương, hay các buổi tiệc gặp mặt của giới nghệ sĩ với nhau. Nghĩa là Minh Hoàng sở hữu một nguồn tư liệu hình ảnh nghệ sĩ cải lương vô cùng phong phú từ những năm 2000 trở về đây.



Không chỉ gắn bó với giới nghệ sĩ cải lương. Dần dần nhiều nghệ sĩ kịch nói cũng biết đến Minh Hoàng và nhờ anh chụp hình. Minh Hoàng bước thêm vào lĩnh vực chụp hình sân khấu kịch và có thêm nguồn tư liệu ảnh sân khấu , nghệ sĩ kịch nói cũng đáng kể.



MInh Hoàng và nghệ sĩ cải lương Thanh Ngân.

Để có được sự quen thuộc trong giới sân khấu với nguồn hình tư liệu khủng đó, từ thập niên 2000, Minh Hoàng bắt đầu xuất hiện ở các rạp hát, hậu trường các sân khấu ở TP.HCM để chụp hình nghệ sĩ rồi tặng lại cho nghệ sĩ. Dần dà, anh trở nên một gương mặt thân quen của nghệ sĩ và các sân khấu, và studio của anh trở thành lựa chọn quen thuộc của giới nghệ sĩ cải lương nói riêng, giới sân khấu nói chung khi cần hình chân dung, hình đẹp tặng khán giả hay đăng báo.



















Minh Hoàng mất đi, sân khấu nói chung, nhất là sân khấu cải lương đã mất đi một nhiếp ảnh sân khấu vốn hiếm hoi lại yêu sân khấu, bám sát sân khấu để giữ lại cho sân khấu những bộ ành tư liệu đáng giá.

Những tác phẩm của Minh Hoàng:



Hình lịch nghệ sĩ.



Tú Sương khi mới lớn.



Tú Sương thập niên 2000.



Nghệ sĩ Tú Sương.



Nghệ sĩ Ngọc Huyền và người thân.



Nghệ sĩ Quế Trân năm 2018.



Nghệ sĩ Hữu Quốc năm 2018.