NS Minh Vương giỗ Tổ hoành tráng, nghệ sĩ nô nức tham dự

Có lẽ giới nghệ sĩ cải lương là những người làm giỗ Tổ sân khấu sớm nhất. Trong khi hầu hết các sân khấu kịch tại TP.HCM giỗ Tổ vào ngày hôm nay, 21-9 tức 12-8 âm lịch, thì từ hôm qua gần hết các đoàn cải lương và nghệ sĩ cải lương phía Nam đã tưng bừng giỗ Tổ sân khấu của mình.



Do năm nay Liên hoan Cải lương toàn quốc diễn ra tại Long An nên ngay sau bế mạc liên hoan Đoàn cải lương Long An và ban tổ chức liên hoan đã tổ chức một ngày giỗ Tổ sân khấu – cũng là Ngày Sân khấu Việt Nam long trọng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Tham gia giỗ Tổ tại Long An có các nghệ sĩ: Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Lê Chức, Vũ Luân, Hồ Ngọc Trinh, Triệu Trung Kiên, soạn giả Hoàng Song Việt…

Chiều tối cùng ngày Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cũng giỗ Tổ với sự tham gia của đạo diễn Trần Ngọc Giàu, nghệ sĩ Đàm Loan, Lê tứ, Trọng Phúc, Điền Trung, Triệu Trung Kiên, soạn giả Hoàng Song Việt…

Đặc biệt, hôm qua nghệ sĩ Minh Vương đã tổ chức một buổi giỗ Tổ hoành tráng tại nhà hàng Thiên Vương tửu lầu của con trai mình ở TP.HCM. Đông đảo nghệ sĩ tài danh của giới cải lương đã đến tham dự buổi giỗ Tổ này như: Kim Cương, Hồng Nga, Chí Tâm, Phú Quý, Mỹ Chi, Kiều Tiên, Bảo Anh, Thanh Thủy, Phượng Loan, Kiều Trinh, vợ nghệ sĩ Thanh Sang….

Trong cùng ngày rất nhiều nơi như Đài truyền hình TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Lao Động… cũng tổ chức giỗ Tổ sân khấu:

Hình ảnh các nghệ sĩ cải lương tên tuổi dự giỗ Tổ :



Nghệ sĩ Bạch Tuyết hát cúng Tổ ở Long An.



Nghệ sĩ Lệ Thủy hát cúng tổ ở Long An.



Buổi lễ ở Long An tổ chức quy cũ, ca hát chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ Hồ Ngọc Trinh cúng Tổ ở Long An.



Nghệ sĩ Vũ Luân ở Long An.



Cúng tổ do nghệ sĩ Minh Vương tổ chức.

Hàng ngồi, nghệ sĩ Kiều Tiên, Kim Cương, Hồng Nga và người hâm mộ.



Nghệ sĩ Phượng Loan và khán giả.



Kim Tử Long và khán giả.



Nghệ sĩ Minh Vương và đạo diễn Phượng Hoàng với lễ vật cúng Tổ do nghệ sĩ mang đến.



Nghệ sĩ Thanh Thủy và Kim Cương.



Vợ nghệ sĩ Thanh Sang và Kim Cương.



Nghệ sĩ Kim Cương, Hồng Nga, mẹ con Kiều Trinh.



Nghệ sĩ Bảo Anh và Kiều Trinh.



Thứ ba từ trái qua, vợ nghệ sĩ Thanh Sang, nghệ sĩ Chí Tâm, con trai nghệ sĩ Minh Vương - người giúp ông tổ chức buổi giỗ Tổ.



Nghệ sĩ Phú Quý, Mỹ Chi, vợ chồng nghệ sĩ Minh Vương và những người bạn.



Nghệ sĩ Phú Quý và vợ chồng nghệ sĩ Minh Vương.



Hoa cúng Tổ ở Long An.



Thứ hai từ trái qua, soạn giả Hoàng Song Việt, đạo diễn Trần Ngọc Giàu, Triệu Trung Kiên, Lê Tứ cúng Tổ ở Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.



Ca sĩ Thanh Thúy hát cúng Tổ ở Long An.



Trọng Phúc, Quốc Kiệt.



Đạo diễn Trần Ngọc Giàu và vợ là nghệ sĩ Đàm Loan ở Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.