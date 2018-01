Phục chế thành công 10 bộ quần áo kaki Bác Hồ

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, cho biết ngày 8-1-1959, xưởng May 10 vinh dự được Bác Hồ về thăm và đón nhận những chỉ bảo của Người về đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, quản lý, cải tiến kỹ thuật.



Đầu năm 1960, Bác tặng cho cán bộ, công nhân Xí nghiệp May 10 lá cờ thêu dòng chữ: “Đơn vị thi đua khá nhất” và phía dưới là tên Bác: Hồ Chí Minh. Vinh dự đó đã trở thành động lực vô cùng to lớn giúp May 10 tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, sóng gió và phát triển trong suốt thời gian qua.

Với mỗi cán bộ, công nhân Tổng Công ty May 10 chắc không thể quên câu chuyện về những người thợ lành nghề Trần Văn Quảng, Nguyễn Công Thái và Phạm Huy Tăng đã vinh dự được may tặng Bác bộ quần áo kaki - bộ quần áo mà Bác thường mặc mỗi khi đi thăm các địa phương trong nước, đi thăm các nước anh em, dự các hội nghị và cuộc họp của Chính phủ, tiếp khách quốc tế.

Để phục chế lại 10 bộ quần áo theo mẫu bộ quần áo của Bác, May 10 mất gần một năm tiến hành khảo sát, đo thông số, ghi nhận kiểu dáng, lấy mẫu vải trên bộ quần áo Bác Hồ tại khu di tích. Qua nghiên cứu, phân tích về thông số cũng như mẫu vải, kiểu dáng, May 10 đã cử những thợ may giỏi nhất để may phục chế lại và được Phòng nghiệp vụ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả.