Thanh tra việc tổ chức Hoa hậu biển VN toàn cầu 2018

Một cuộc thi sắc đẹp có quá nhiều lùm xùm Được biết, cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018” dự kiến diễn ra đêm chung kết vào tối 21-4 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Trước đó, ngày 4-4, đồng lúc với việc diễn ra buổi họp báo công bố vòng bán kết cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018” tại Rạch Giá, Kiên Giang do Công ty cổ phần truyền thông Đa Phong Cách tại Hà Nội (Công ty Đa Phong Cách) đứng ra thì các cơ quan báo chí cũng nhận được đơn kêu cứu yêu cầu ngưng cuộc thi của bà Phạm Thị Tuyết – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết kế và đào tạo Phương Nam tại Hà Nội (gọi tắt Công ty Phương Nam). Trong tài liệu bà Tuyết công bố có giấy tờ ghi là giấy phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam 2018” do Bộ VH-TT&DL cấp cho Công ty Phương Nam. Trong số hồ sơ tài liệu này còn có hợp đồng của Công ty Phương Nam ký kết với Công ty Đa Phong Cách để cùng nhau hợp tác, huy động vốn đầu tư và kêu gọi các đơn vị tài trợ nhằm bổ sung kinh phí cho cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018”. Trong lá đơn kêu cứu, bà Tuyết cho biết chỉ là công ty đồng tổ chức, nhưng sau khi ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Phương Nam, Công ty Đa Phong Cách đã gạt Công ty Phương Nam ra khỏi cuộc thi, tự ý tổ chức thu tiền tài trợ cho cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu”, tự ý tổ chức in vé đêm bán kết cuộc thi để bán, tự ý tổ chức đêm thi bán kết tại Rạch Giá, Kiên Giang. Trong đơn, bà Tuyết cũng cho biết Công ty Đa Phong Cách đã cấu kết với ông Lý Minh Tuấn nguyên là giám đốc Công ty Phương Nam để thao túng, tổ chức cuộc thi trái phép. Bà Tuyết cho biết cũng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu ngưng cuộc thi “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018” để chờ giải quyết tranh chấp. Trưa 5-4, trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lý Minh Tuấn – người được đề cập trong đơn kêu cứu của bà Tuyết - khẳng định mình là người đại diện hợp pháp của Công tu Phương Nam, công ty này do chính ông bỏ vốn đầu tư. Ông Tuấn khẳng định cuộc thi diễn ra đúng pháp luật và sẽ diễn ra đúng kế hoạch dù có vụ việc đáng tiếc này. Khi được hỏi về giấy tờ chứng minh ông Lý Minh Tuấn là đại diện hợp pháp, chủ sở hữu Công ty Phương Nam, luật sư Nguyễn An, đại diện cho ông Lý Minh Tuấn, trả lời báo Pháp Luật TP.HCM như sau: Giấy phép kinh doanh của Công ty Phương Nam có tên ông Lý Minh Tuấn có thể tìm thấy ở cổng thông tin của Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội. Con dấu niêm yết của Công ty Phương Nam do ông Tuấn quản lý, sử dụng. Công ty Phương Nam chưa từng tổ chức họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị, do đó bà Phạm Thị Tuyết không có tư cách đại diện phát ngôn cho Công ty Phương Nam. Bà Tuyết chỉ có tư cách cổ đông của Công ty Phương Nam.