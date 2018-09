Xôn xao tình yêu Cát Phượng-Kiều Minh Tuấn có người thứ 3

Tối 13-9, một bài báo lan truyền trên mạng xã hội với nội dung phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và diễn viên trẻ An Nguy về tin đồn tình cảm của họ râm ran hơn tháng nay. Trong bài báo, cả hai thừa nhận có tình cảm yêu đương thật sự chứ không phải dùng tình cảm để PR cho phim như tin đồn hơn tháng nay.



Lộ tin đồn hình ảnh An Nguy (nón đen) và Kiều Minh Tuấn (nón trắng) phim giả tình thật đi chơi riêng.

An Nguy nói rằng cô yêu Kiều Minh Tuấn thật sau bộ phim mà hai người vừa đóng chung. Vì không kềm chế được tình cảm cô đã bỏ sang Mỹ vài tháng sau khi phim quay xong để tránh mặt Kiều Minh Tuấn. Còn Kiều Minh Tuấn xác nhận anh có tình cảm với An Nguy thật chứ không phải dùng tình cảm PR phim. Kiều Minh Tuấn nhận trách nhiệm về mình. Anh nói chính anh đã tạo cho An Nguy tình cảm thật khi hai người đóng phim cùng nhau để An Nguy không thoát ra được. Kiều Minh Tuấn nói rằng với nghệ sĩ Cát Phượng anh còn tình yêu nhưng tình yêu ít hơn tình thương.





Cát Phượng đáp trả bằng hình ảnh đi chơi vui vẻ cùng Kiều Minh Tuấn.

Với thông tin này, trong sáng 14-9, showbiz Việt xôn xao với vô số lời chỉ trích Kiều Minh Tuấn phụ tình, An Nguy là người thứ ba. Nhiều nghệ sĩ, khán giả, cho dù Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã xác nhận chuyện tình cảm là đúng như tin đồn vẫn không tin tưởng, lên án đây là một cách PR phim tàn nhẫn, gây tổn thương cho nghệ sĩ Cát Phượng.



Xuất hiện hình ảnh Kiều Minh Tuấn thân thiết, tình cảm với An Nguy khi ra mắt phim.

Diễn viên Đoàn Thanh Tài viết trên Facebook: “Theo dõi câu chuyện tình tay ba của Kiều Minh Tuấn, An Nguy và chị Cát Phượng tôi nghĩ đây là chiêu trò Pr thôi. Vì mục đích gì thì tôi không tiện nói ra. Nhưng tôi chắc 1 điều sau scandal này mọi người sẽ biết tới An Nguy nhiều hơn. Còn tình yêu của Chị Cát với Kiều vẫn nồng nàn như ngày nào thôi. Tôi tin như thế”.





Cát Phượng có ngay hình ảnh tay trong tay dự ra mắt phim với Kiều Minh Tuấn.

Nhiều độc giả cho rằng nếu là tình yêu thật người ta sẽ im lặng, tự giải quyết, không để lộ ra, đem nói khắp nơi. Chỉ có những người nào muốn lợi dụng tình cảm làm chiêu trò mới đem chuyện tình yêu ra rêu rao như thế.



Hiện đang có một làn sóng kêu gọi tẩy chay phim của Kiều Minh Tuấn và An Nguy đóng với nhau, bất chấp lý do gì.

Riêng nghệ sĩ Cát Phượng, từ nhiều ngày qua chị luôn khẳng định với báo chí tình cảm của chị và Kiều Minh Tuấn là bình thường, thậm chí post cả hình đang vui vẻ đi ăn uống cùng nhau, đưa cả giấy đăng ký kết hôn của mình và Kiều Minh Tuấn lên Facebook. Với bài báo phỏng vấn Kiều Minh Tuấn xác nhận có tình cảm thật với An Nguy vào tối 13-9, Cát Phượng đã trả lời báo chí là chị vẫn ổn và không nói gì thêm.

Trước đó Cát Phượng từng nhiều lần bày tỏ, nếu Kiều Minh Tuấn có người khác, nếu người đó xứng đáng chị sẵn sàng buông tay và chúc phúc cho Kiều Minh Tuấn.

Được biết, Cát Phượng hơn Kiều Minh Tuấn 18 tuổi, tuy nhiên cả hai đã yêu nhau và sống chung như vợ chồng gần 10 năm nay. Gần đây họ đã đăng ký kết hôn nhưng chưa làm đám cưới. Kiều Minh Tuấn nói rằng với Cát Phượng, anh là người chủ động trước, từ một mối quan hệ thân quen rồi yêu lúc nào không biết.

