13 cặp sao tham gia Người bí ẩn

(PLO) - Odd one in là chương trình hài thực tế trên truyền hình nổi tiếng thế giới của Edemol, phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ 30-3. Ngoài Hoài Linh và Việt Hương là đội chơi cố định suốt các tập của chương trình hài thực tế trên truyền hình Odd one in - Người bí ẩn. Đội còn lại thay đổi mỗi tuần với 13 cặp nghệ sỹ nổi tiếng sau: