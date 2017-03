20 nụ hôn kinh điển nhất trên màn ảnh thế giới

Sự yêu thương và khát vọng được thể hiện rõ qua nụ hôn ấm áp của cặp đồng giới nổi tiếng nhất màn ảnh Trung Quốc qua sự thể hiện của Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh trong Xuân quang xạ tiết 1997 (Happy Together).

Trái với sự ấm áp, thương yêu trong nụ hôn của Xuân quang xạ tiết thì nụ hôn của hai anh chàng cao bồi miền Tây Heath Ledger và Jake Gyllenhaal trong Brokeback Mountain 2005 (Núi lưng gãy) lại có đôi nét phóng khoáng, tự do và đầy lãng mạn.

Nụ hôn giả nhưng đầy đam mê và quyến rũ trong Mr and Mrs Smith (Ông bà Smith) đã dẫn đến câu chuyện tình thật đầy ngọt ngào của Brad Pitt và Angelina Jolie.

Lãng mạn, ngọt ngào không kém nụ hôn nổi tiếng của Người nhện là nụ hôn “nằm” đầy sâu lắng, nhẹ nhàng của “thiên nga đen” Natalie Portman và tài tử Jude Law trong My Blueberry Nights (2007) của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Nụ hôn khát khao đầy mãnh liệt của tuổi trẻ khi trải qua một hành trình dài để tìm lại tình yêu trong One day 2011.

Nụ hôn cháy bỏng của tình yêu lứa đôi giữa Briana Evigan và Robert Hoffman trong Step Up 2: The Streets (2008).

Nhắc tới những nụ hôn kinh điển dưới mưa chắc chắn không thể bỏ qua nụ hôn bỏng rẫy của Rachel McAdams và Ryan Gosling trong bộ phim The Notebook 2004.

Nụ hôn vụng dại, trong sáng của tuổi thơ trong bộ phim đậm chất Pháp lãng mạn Jeux d'enfants 2003 (Trò chơi con trẻ - Love me, if you dare).