4 xế hộp đâm liên hoàn trên cầu Thăng Long

Tại hiện trường chiều 29/7, 4 chiếc xe nằm trên cầu hướng Nội Bài - Hà Nội, mặt đường đầy những mảnh kính vụn.

Chiếc Hyundai i30 màu nâu bị hư hỏng nặng nhất, vỡ phần đầu và đuôi. Chiếc Daewoo Lacetti màu trắng, Ford Laser màu xanh, Hyundai Santafe màu bạc cũng bị hư hại,

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Vạn Xuân

Theo một số nhân chứng, khoảng 14h, chiếc Lacetti màu trắng do một nam giới điều khiển đã đâm vào một xe máy đi trước, hất ngã cả người và xe. Do tài xế xe Lacetti phanh gấp 3 ôtô đi sau đã đâm liên tiếp vào đuôi nhau. May mắn không có ai bị thương.

Một chiếc xe công cũng bị đâm trong vụ tai nạn. Ảnh: Vạn Xuân

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc 2 giờ trên cầu Thăng Long.

Theo Vạn Xuân (VNE)