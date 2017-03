Bạo loạn sân cỏ, ít nhất 73 người chết!

Loạn đả kinh hoàng đã xảy ra ở trận đấu giữa đội chủ nhà Al-Masry và đội bóng nổi tiếng Al-Ahly tại thành phố Port Said (Ai Cập) hôm qua (1/2). Ít nhất đã có 73 người chết và gần 200 người bị thương nặng.



Bất thường đã xảy ra khi đội bóng tý hon Al-Marsy hạ gục gã khổng lồ Al-Ahly với tỷ số 3-1. Quá phấn khích, CĐV chủ nhà đã tràn hết xuống sân khiến cảnh sát không thể kiểm soát nổi tình hình, kéo theo đó là loạn đả kinh hoàng. CĐV 2 đội ném đá, đốt pháo, ném cả chai lọ khiến rất nhiều người bị thương, một số chết ngay tại chỗ.

"Đây không phải là bóng đá. Đây là chiến tranh. Hàng chục người đã chết ngay trước mắt chúng tôi. Tất cả đều bất lực. Không cứu thương. Không an ninh. Không có cứu viện. Chưa bao giờ tôi chứng kiến điều tồi tệ như thế này trong cuộc đời mình" - Mohamed Abo Treika, cầu thủ của Al-Ahly phát biểu trên kênh truyền hình Ahli. "Tôi kêu gọi giải tán Premier League (giải vô địch Ai Cập). Thảm họa hôm nay sẽ không bao giờ quên được".



Sau rất nhiều giờ, chính quyền thành phố Port Said mới ra tay, thậm chí phải huy động cả trực thăng đến cứu hộ, đưa người bị thương đi bệnh viện. Theo BBC, số người chết chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số 73 người, trong đó có cả lực lượng an ninh và bảo vệ trận đấu.



Bạo lực sân cỏ từ lâu đã là một vấn nạn ở Ai Cập. Cũng trong ngày hôm qua, trận đấu giữa Al-Ismailiya và Zamalek ở thủ đô Cairo cũng phải hủy bỏ giữa chừng vì lý do an ninh.



