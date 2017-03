Barcelona linh đình ăn mừng chức VĐ La Liga 2010/11

Khi chiếc xe bus chở đoàn quân của Pep Guardiola tiến về SVĐ Nou Camp, không khí lễ hội đã bắt đầu. Hàng nghìn CĐV Barcelona trong cờ áo rực rỡ đã hát vang bài hát truyền thống El Cant del Barca của Barcelona. Buổi lễ ăn mừng trong SVĐ Nou Camp bắt đầu bằng màn cầm cờ xứ Catalan chạy quanh sân trên nền hào hùng và những hình ảnh về trận thắng 5-0 của Barcelona trước Real Madrid thuộc lượt đi La Liga 2010/11. Sau đó các Culé tại Nou Camp đã hô vang tên từng thành viên của nhà VĐ La Liga 2010. Hình ảnh cảm động nhất trong buổi lễ ăn mừng là việc một lần nữa các cầu thủ Barcelona tung hứng Eric Abidal trên không. Sự trở lại thần kì của hậu vệ người Pháp sau ca phẫu thuật u gan đã mang đến cho Barcelona sức mạnh tinh thần cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong buổi lễ ăn mừng chức VĐ, Barcelona đã không quên hướng về Lorca (Tây Ban Nha), nơi vừa trải qua trận động đất kinh hoàng, với khẩu hiệu ""Llorca al nostro cor" (Lorca in our hearts, Lorca luôn trong tim chúng tôi). Chiếc xe bus chở đoàn quân của Pep tiến về Nou Camp Puyol và Xavi cầm cờ xứ Catalan chạy quanh sân Nou Camp Các cầu thủ Barca tung hứng Pep Guardiola... ...Và Eric Abidal Leo Messi chia vui cùng cháu trai của anh Eric Abidal cùng 3 cô con gái của anh trong lễ ăn mừng Iniesta và Leo Messi Thủ thành Pinto và tiền đạo David Villa David Villa và 2 cô con gái yêu của anh Valdes và cậu con trai của anh Javier Mascherano bế con gái trong lễ ăn mừng ở Nou Camp Barcelona hướng về Lorca Theo Xuân Hà (Bongdaso)