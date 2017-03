Bí ẩn vẻ đẹp của Sao Thổ

Tàu vũ trụ đến Sao Thổ năm 2004. Tàu thám hiểm không người lái Cassini, do NASA và các cơ quan vũ trụ của châu Âu và Ý tài trợ, được phóng đi năm 1997 với sứ mệnh thu thập thông tin về sao Thổ, giúp các nhà khoa học nghiên cứu quá trình hình thành và phát hiển của tiểu thành tinh này.



Vệ tinh do thám này được trang bị 6 thiết bị chụp tối tân để nghiên cứu Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Dự án được thực hiện từ cuối năm 2008, nhưng sau đó nhận được nhiệm vụ gia hạn 27 tháng, đến tháng 9 năm 2010.



Các nhà khoa học tin rằng, lần gia hạn thứ hai sẽ cho phép các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu về sự thay đổi thời tiết theo mùa và những thay đổi dài hạn khác trên sao Thổ và các vệ tinh của nó. Ngoài ra, tiếp tục quan sát các vành khăn ánh sáng bao quanh Sao Thổ và các bong bóng từ khắp nơi trên hành tinh này phát ra - được gọi là quyển từ.





Các hành tinh thuộc hệ mặt trời.

Những điều chưa biết về sao Thổ



Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ Mặt Trời trở ra và cũng là hành tinh lớn thứ nhì của Hệ Mặt Trời. Sao Thổ là một hành tinh khí khổng lồ (loại hành tinh cấu tạo bằng các chất khí ở thể lỏng do đó không có đất và đá giống như Trái Đất).



Sao Thổ quay quanh Mặt Trời với quỹ đạo hình elip, có bán kính trung bình hơn 1.400.000.000km (9AU) (chênh lệch 155.000.000km), chu kỳ 10.759 ngày (29,476 năm), mặt phẳng quỹ đạo nghiêng 2,48° so với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất.



Hình ảnh của Sao Thổ rất nổi bật vì một vòng đai nhiều màu xung quanh xích đạo. Sao Thổ có 7 vòng đai chính và rất nhiều vòng đai nhỏ chủ yếu được cấu tạo bằng bụi và những viên đá lớn nhỏ.



Nhờ những bức ảnh mà tàu vũ trụ Cassini cung cấp, các nhà khoa học đã phát hiện nhiều vệ tinh nhỏ nằm ở vòng đai ngoài cùng của sao Thổ - điều này chứng minh cho giả thuyết vòng đai của sao Thổ là kết quả của quá trình các vệ tinh bị nổ, vỡ vụn ra trong khoảng thời gian hàng chục triệu năm.



Vẻ đẹp rực rỡ của sao Thổ.

Cũng giống như Sao Mộc, Sao Thổ là một khối hình cầu với một lõi bằng đá và nhiều lớp khinh khí (H2) ở cả ba thể nằm ở trên. Ngay trên lõi là một lớp khinh khí ở thể đặc, với nhiều tính chất vật lý giống như kim loại. Lớp khinh khí đặc đó biến dần sang thể lỏng đặc, thể lỏng thường, thể khí đặc, rồi thể khí thường của những lớp nằm bên trên.



Cho đến nay, đã có 47 vệ tinh của Sao Thổ được khám phá. Tổng số vệ tinh của Sao Thổ sẽ rất khó xác định vì sự khác biệt giữa một vệ tinh nhỏ và một viên đá lớn của vòng đai không được ấn định rõ. 4 vệ tinh có đường kính lớn hơn 1.000km, trong đó Titan là vệ tinh to nhất. Với đường kính 5.150 km, Titan không những to hơn cả Mặt Trăng mà còn to hơn hành tinh của Hệ Mặt Trời là Sao Thủy. Hơn nữa, Titan là vệ tinh độc nhất trong Hệ Mặt Trời với một bầu khí quyển.



Mặt trăng Titan là một trong số các vật thể mới bên ngoài Hệ mặt trời có một bầu khí quyển đáng kể, và các nhà khoa học đã mất khá nhiều công sức nhằm khám phá về nó. Methane trên Trái đất ở dạng khí, dễ cháy nhưng lại ở dạng lỏng trên Titan do áp lực không khí và cái lạnh khắc nghiệt trên mặt trăng này.



Sau đây là những hình ảnh mới nhất về sao Thổ và các tiểu hành tinh quay quanh nó do vệ tinh do thám Cassini chụp về:

Tethys, một mặt trăng của sao Thổ.

Hình ảnh sao Thổ với vành khăn ánh sáng tuyệt đẹp do vệ tinh do thám Cassini chụp được.





3 hành tinh Dione, Tethys và Pandora vẫn đều đặn quay vòng quanh sao Thổ.

Hành tinh Dione.

Hành tinh sáng nhất trong hệ mặt trời, Enceladus.







Tàu vũ trụ Cassini đi ngang qua sao Thổ, trong vòng mờ nhìn thấy hình ảnh khuếch tán màu xanh của bầu khí quyển sao Thổ.

Hình ảnh này cho thấy hào quang đầu tiên của ánh sáng mặt trời phản xạ ra một hồ nước trên mặt trăng Titan của sao Thổ.

Vành khăn của sao Thổ phản chiếu trên dải ngân hà.

Ánh vàng phát ra từ mặt trăng Titan của sao Thổ.

Ảnh chụp sao Thổ ở cự ly gần.

Theo Hoài Thư (VTC News / NASA)