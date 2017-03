Bộ ảnh phê phán xã hội hiện đại khiến chúng ta giật mình

John Holcroft đã từng hợp tác tới rất nhiều hãng tin nổi tiếng như BBC, Reader’s Digest, The Guardian, The Economics, Financial Times...Trong bộ tranh biếm họa dưới đây ông và các cộng sự của mình sử dụng phương pháp mô phỏng tranh quảnh cáo thập niên 1950, nhìn nhận những vấn đề hiện đại theo góc nhìn cũ mà hoàn toàn dễ hiểu và ý nghĩa.

TheoT.H ( Depplus.vn/MASK) Demilked,