Bốn tiếng mãn nhãn với liveshow Đàm Vĩnh Hưng

Dù liveshow kéo dài với thời gian kỷ lục bốn tiếng nhưng khán giả vẫn ngồi lại với Đàm Vĩnh Hưng đến phút cuối bởi sợ về thì… lỡ còn chiêu khác không được xem.





Sau clip kỷ niệm 15 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng, Á quân Vietnam’s Got Talent – Hương Thảo mở màn với ca khúc With One Look trích từ nhạc kịch Sunset Bonlevard

Đàm Vĩnh Hưng chính thức xuất hiện trong ca khúc "Số phận" với phần tham gia của dàn nhạc, 40 thành viên bè và 30 vận động viên cử tạ.

Phần trước sân khấu được biến hóa, khi là sông, khi là sân khấu



Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng cùng thể hiện ca khúc All by my self và sân khấu được ngăn cách bằng bức rèm nước tạo cho người xem cảm giác đang xem hai ca sĩ hát sau một lớp kính trong mưa.



Thu Minh khéo léo khoe giọng hát đẹp của mình khi trình diễn ca khúc Unchange my Heart

Sân khấu liên tục biến hóa khi Đàm Vĩnh Hưng trình diễn các ca khúc: Dạ khúc cho tình nhân, Biển nỗi nhớ và em … với phần đệm violon của Bùi Công Duy.



Đàm Vĩnh Hưng đã bay trên không dưới sự hỗ trợ của giọng ca opera Ngọc Tuyền và vũ đoàn trong ca khúc Bay đi cánh chim biển



Những fan ruột của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ là khán giả trẻ mà rất nhiều khán giả lớn tuổi. Đặc biệt Đàm Vĩnh Hưng rất yêu quý nhóm fan lớn tuổi mà anh thường gọi là “búp bê già”



Chương trình chuyển từ dòng nhạc trữ tình, tiền chiến qua dòng bolero bằng hoạt cảnh hài của Gia Bảo, Minh Tuyền và Trương Nam Thành. Ngay sau đó là hoạt cảnh tình duyên của Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly



Phần diễn xuất trong hoạt cảnh tình duyên cách trở của Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly thành công rất lớn nhờ vào hai vai diễn của NSƯT Tú Trinh và NSƯT Kim Xuân.



Lệ Quyên đã khéo léo dẫn chuyện và hát khi sân khấu được dựng lại cho tiết mục khác.



Học trò ruột của Đàm – Dương Triệu Vũ đã cùng thầy chuyển sang phần cuối cùng của chương trình với những ca khúc nhạc dance.



Đàm Vĩnh Hưng thay hình đổi dạng khi trình diễn những ca khúc:

Liveshow 15 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng khép lại sau bốn giờ với phần sân khấu được chiếu đèn laser và dòng nhạc dance sôi động. Tối nay (22-7), liveshow sẽ diễn ra đêm thứ hai tại sân khấu ca nhạc Lan Anh và đêm cuối cùng sẽ diễn ra vào tối 28-7 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội.

Trái tim sỏi đá, Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu, Tình ơi xin ngủ yên…