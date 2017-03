Cận cảnh các lực lượng đặc biệt tham gia bảo vệ IPU-132

Thứ Tư, ngày 25/3/2015 - 09:37 Theo TTXVN



Trong buổi lễ xuất quân chiều 24/3, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã trình diễn những dàn xe hiện đại nhất nhằm đảm bảo an ninh trong đợt Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU-132. Tham gia bảo vệ an ninh và an toàn cho IPU-132, ngoài lực lượng cảnh sát còn có các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Thủ đô.