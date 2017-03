Căn hộ đắt nhất New York có chủ

Khung cảnh mô hình nhìn từ căn hộ trên cao nhất thuộc tòa nhà 90 tầng One 57 nhìn thẳng ra Công viên Trung tâm, thành phố New York, Mỹ. Ảnh mô hình: ExtellDevelopment

Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani, đã đồng ý mua căn hộ siêu cao cấp penthouse trên tòa nhà chung cư One 57, đang được xây dựng trên phố Carnegie Hall. Căn hộ siêu cao cấp này có một phòng khách lớn, một gác lửng lớn, bốn lò sưởi, các cửa kính từ sàn tới trần, ít nhất 5 phòng ngủ và hệ thống chắn sáng tự động.

Siêu căn hộ này không chỉ là tài sản duy nhất mà thủ tướng Qatar đang nhắm tới ở tòa nhà 90 tầng One 57, trung tâm thành phố New York. Theo The New York Post, ông đang có kế hoạch mua thêm 4 căn hộ mà mỗi căn chiếm cả một tầng trong tòa nhà, với tổng giá 250 triệu USD.

Thủ tướng al-Thani, có hai vợ và 15 con, đã gây nổi sóng trong giới bất động sản ở New York khi quyết định mua nhà tại đây đầu năm nay. Ông được cho là từng có ý định mua căn hộ chung cư trên Đại lộ số 5 của cố tỷ phú Huguette Clark, nhưng bị từ chối do có quá nhiều trẻ con.

Ông cũng từng bị từ chối với lý do tương tự khi đặt mua các căn hộ chung cư đắt tiền khác tại hai tòa nhà ở New York.

Đầu năm nay, New York cũng được một phen xôn xao về thông tin căn hộ trên tầng cao nhất của tòa nhà số 15, đường Central Park West và cũng là căn hộ đắt nhất New York thời điểm đó được tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev mua với giá 88 triệu USD dành tặng con gái.

Căn hộ cấp đắt nhất New York thuộc về thủ tướng Qatar:

Toàn cảnh tòa nhà chọc trời. Ảnh mô hình: One57

Sảnh tòa nhà One57. Ảnh mô hình: One57

Tòa nhà One57 và toàn cảnh thành phố New York. Ảnh mô hình: ExtellDev

Phòng ngủ trong căn hộ hạng sang. Ảnh mô hình: One57

Phòng tắm sang trọng. Ảnh mô hình: One57

Phòng khách rộng mênh mông với tường kính. Ảnh mô hình: One57

Bể bơi trong nhà. Ảnh mô hình: Extelldev

Tòa nhà One57 nhìn từ Công viên Trung tâm, thành phố New York. Ảnh mô hình: ExtellDev

Công viên Trung tâm nhìn từ phía tòa nhà. Ảnh mô hình: ExtellDev

Theo Trọng Giáp (VNE)