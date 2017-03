Cantona và Pele khuấy động không khí bóng đá Singapore

“Vua bóng đá” Pele ký tặng trên lưng một CĐV may mắn trong buổi giao lưu tại Jalan Besar, sân nhà của đội Courts Young Lions. Trước buổi giao lưu đã diễn ra lễ khai trương hội CĐV của Courts Young Lions. Chuyến đi của Pele và Eric Cantona nằm trong lịch trình New York Cosmos Asia Tour 2011 với mục tiêu hỗ trợ đào tạo cầu thủ trẻ. New York Cosmos là một tổ chức bóng đá ở Mỹ mà Pele làm chủ tịch danh dự còn Cantona làm Giám đốc điều hành.

Eric Cantona, 44 tuổi, là cựu danh thủ của CLB Manchester United (Anh). Ông có biệt danh nổi tiếng “Vua Eric” nhờ quãng thời gian thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Manchester United là một trong những CLB được ngưỡng mộ nhất tại Singapore.

Pele, 70 tuổi, là người đoạt chức vô địch World Cup nhiều nhất trong lịch sử bóng đá (3 lần). Ông đã ghi hơn 1000 bàn thắng trong thời gian chơi cho CLB Santos và đội tuyển Brazil. Pele thi đấu cho đội New York Cosmos cũ trong hai năm (1975-1977). Đội này dừng hoạt động vào năm 1985.

Hai cựu danh thủ chụp ảnh chung với các cầu thủ trẻ của Courts Young Lions, giám đốc điều hành Courts Young Lions, Terry O'Connor, và chủ tịch New York Cosmos, Paul Kemsley.

Một CĐV nhí tiếp cận và xin được chữ ký của Pele.

Khoảng 3.000 CĐV đã đến sân Jalan Besar tham gia buổi giao lưu.

Chuyến công cán của hai cựu danh thủ tại Singapore sẽ kết thúc vào ngày chủ nhật.

Theo Thúy An (VNE / SN)