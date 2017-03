Cây xanh trước các ngân hàng tan tác vì... bẻ lộc

Ngay sau khi giao thừa qua được vài phút, các cây xanh ở trước ngân hàng Vietcombank, Sacombank, Ngân hàng chính sách… đã bị nhiều người dân thiếu ý thức tàn phá không thương tiếc.

Ở kho bạc nhà nước, nơi “thu hút” nhiều bạn trẻ đến hái lộc nhất, rút kinh nghiệm năm ngoái sau đêm giao thừa những cây xanh trước kho bạc đã trụi lủi, năm nay kho bạc đã cử các cán bộ công an ra bảo vệ cây xanh. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn “túc trực” chờ công an lơ đi là xông vào bẻ. Chỉ cần một người lao vào bẻ được là những người xung quanh cũng ùa lên.

Một thanh niên nói với bạn: “Đi xuống ngân hàng đã, lát nữa về bẻ đây sau cũng được”, người kia đáp lời: “Tau hái cho mẹ tau phát tài, cành ni ở tiệm vàng Ngọc Hà, cành ni ở Vietcombank, chừ chỉ thiếu ở đây nữa thôi”.

Nhiều thanh niên tranh giành nhau bẻ những cây to, trèo cả lên cây cao bẻ ngọn chính, đu người xuống để những nhành cây to gãy, những người đứng dưới thì nói to “bẻ cành bên ni, bẻ xuống chia cho tao với”, số khác thì cười đùa ra chiều nể phục những anh chàng “bản lĩnh” vượt qua mấy bác bảo vệ để trèo lên cây. Sau khi “bẻ” được lộc, các thanh niên này lên xe máy kéo lê “cành lộc” phóng đi, lượn lách qua dòng người đông đúc. Sau khi lượn phố chán chê, cành lộc bị vứt bỏ vô tư ngay giữa đường phố.

Điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra rất nhiều năm nay nhưng hiện cơ quan hữu trách của thành phố vẫn không có biện pháp nào ngăn chặn được.

Tàn phá cây xanh trước các ngân hàng

Mỗi gốc cây trước các ngân hàng thường có 1-2 chiến sĩ công an bảo vệ nhưng không xuể

Một chút lơ là của chiến sĩ công an là lại ùa lên bẻ lộc

Cây xanh tan tác sau giao thừa

Theo Phan Lê Khánh Hằng (VNN/Dân Trí)