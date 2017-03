Chân dung những người được in trên đôla Mỹ

Sự hiện diện của đồng tiền từ hàng trăm năm nay vẫn là thước đo cho tài năng, sự khác biệt về đẳng cấp của con người trong xã hội tư bản. Người ta dùng tiền như một công cụ để đánh giá thành quả cũng như khả năng của con người trong một xã hội được phân cấp rõ rệt.



Quan điểm đó có vẻ như hơi duy lý và thực tế nhưng đặc biệt là ở một đất nước như Mỹ thì việc xuất hiện trên đồng tiền có thể coi là vinh dự lớn nhất được trao tặng cho những nhân vật xuất chúng mà người Mỹ từng tôn thờ.



Sau đây là chân dung của những người từng được xuất hiện trên đồng đôla Mỹ:

1. Tổng thống Abraham Lincoln trên đồng One cent

Abraham Lincoln (12/2/1809 – 15/4/1865) là vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, tại nhiệm từ năm 1861 đến 1865. Trước khi trở thành Tổng thống, Lincoln từng là một luật sư, một thành viên của Viện Dân biểu Hoa Kỳ, và một ứng cử viên không thành công vào Thượng viện Hoa Kỳ.

Là một người phản đối kịch liệt sự mở rộng của chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ và chủ trương xoá bỏ chế độ này, Lincoln đã giành được vị trí ứng viên tổng thống Đảng Cộng Hòa năm 1860 và sau đó được bầu làm Tổng thống vào năm đó. Ông đã tiến hành cuộc Chiến tranh Bắc Nam, tức Nội chiến Hoa Kỳ (1861 - 1865) chống lại giai cấp chủ nô ở miền Nam, kết quả là chiến thắng của quân miền Bắc và nô lệ được giải phóng. Lincoln cũng ban hành chính sách ruộng đất, thực hiện nhiều cải cách có tính dân chủ.



2. Tổng thống Thomas Jefferson trên đồng Five cents

Thomas Jefferson là Tổng thống thứ 3 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, người sáng lập ra Đảng Dân chủ–Cộng hòa Hoa Kỳ và là một trong những người theo chủ nghĩa tự do nhiệt thành lớn nhất thời cận đại. Ông sinh ngày 13/4/1743 tại Shadwell, bang Virginia.

Sau những năm tháng cống hiến hết mình cho chủ nghĩa Tự do và góp phần không nhỏ cho hàng loạt cải cách lớn lao của nước Mỹ, Jefferson mất ngày 4/7/1826 ở Monticello. Trên bia mộ được ông chọn từ trước, có mang dòng chữ: "Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Thomas Jefferson, tác giả của bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ, của Đạo luật Virginia về tự do tín ngưỡng và là cha đẻ của trường Đại học Virginia".



3. Tổng thống Franklin Delano Roosevelt trên đồng Ten cents

Franklin Delano Roosevelt (30/1/1882 – 12/4/1945), là Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ. Đắc cử bốn lần, Roosevelt giữ vai trò đứng đầu nước Mỹ từ năm 1933 đến năm 1945. Ông là Tổng thống Hoa Kỳ duy nhất từng tại chức hơn hai nhiệm kỳ. Là nhân vật trung tâm của thế kỷ 20, Roosevelt thường được xem là một trong ba Tổng thống Hoa Kỳ kiệt xuất dựa trên kết quả của các cuộc thăm dò trong giới học thuật (hai người kia là George Washington và Abraham Lincoln).



Trong giai đoạn Đại Suy thoái xảy ra trong thập niên 1930, Roosevelt thiết lập chương trình New Deal nhằm cung ứng cứu trợ cho người thất nghiệp, phục hồi kinh tế, và cải cách hệ thống kinh tế. Trong các di sản của ông, đáng kể nhất là hệ thống an sinh xã hội, và công cuộc chỉnh lý thị trường tài chính Wall Street. Cung cách tận dụng sức mạnh tích cực của chính quyền liên bang đã giúp tái tạo hình ảnh năng động cho Đảng Dân chủ. Liên minh New Deal được kiến tạo bởi Roosevelt đã thống trị chính trường Hoa Kỳ mãi cho đến thập niên 1960.



4. Tổng thống George Washington trên đồng Quarter Dollar

George Washington (22/2/1732 – 14/12/1799) là Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, được xem là cha đẻ của nước Mỹ và là người lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giành độc lập Mỹ. Ông nổi tiếng không chỉ vì tài năng lỗi lạc mà còn vì phương pháp giải quyết vấn đề sáng suốt và thận trọng. Ông đã góp phần đoàn kết thành một thể thống nhất các yếu tố khác nhau lập nên Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Quốc hội Hoa Kỳ đã nhất trí tuyên bố về ông 5 ngày sau khi mất là: "Đứng đầu trong chiến tranh, đứng đầu trong hòa bình và đứng đầu trong trái tim của nhân dân".



5. Tổng thống John F. Kennedy trên đồng Hafl Dollar

John Fitzgerald Kennedy (29/5/1917 – 22/11/1963), là Tổng thống thứ 35 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ (1961–1963). Sự kiện Kennedy bị ám sát vào ngày 22 /11 /1963 là một bước ngoặt trong dòng lịch sử Hoa Kỳ vào thập niên 1960, khi khắp thế giới thương tiếc ông và các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia đã đi theo quan tài đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kennedy là chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, Kennedy cũng là tổng thống trẻ tuổi nhất đã qua đời – ông sống được 46 năm và 177 ngày.



6. Người phụ nữ bản địa Sacagawea trên đồng $1 coin Dollar

Sacagawea là một phụ nữ bản địa, người đã giúp đỡ rất nhiều cho hai nhà thám hiểm nổi tiếng Meriwether Lewis và William Clark trong cuộc thám hiểm trên bộ đầu tiên của người Mỹ đến duyên hải Thái Bình Dương.

Mang theo đứa con trai mới sinh, Sacagawea đã vượt qua chặng đường dài hơn 4.000 dặm (trên 6.400 km) và là người đã có công hướng dẫn người Corps cách sử dụng các loại cây ăn được làm thực phẩm và tìm ra cách dùng quần áo chế tạo từ da mềm.



7. Susan B. Anthony trên đồng $1 coin Dollar năm 1999

Susan B. Anthony là thủ lĩnh của phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng cho phụ nữ. Ngay khi còn trẻ, Susan đã có niềm xác tín rằng phụ nữ và người da đen cũng xứng đáng được hưởng công lý và sự bình đẳng. Do đó bà thường lên tiếng phản đối ngay những gì bà cho là bất công. Anthony cho rằng phụ nữ cần phải có sự tự lập về cá nhân và độc lập về kinh tế. Bà cũng cho rằng sẽ không có hy vọng cho tiến bộ xã hội tại Mỹ chừng nào phụ nữ chưa được trao đầy đủ các quyền như nam giới. Các quyền đó phải bao gồm cả quyền đi bỏ phiếu bầu cử.

Susan B.Anthony mất vào năm 1906 ở tuổi 86. Và phải thêm 13 năm nữa, vào năm 1919, Quốc hội Mỹ mới thông qua Tu chính Hiến pháp số 19. Tu chính này công bố quyền bầu cử không được từ chối với bất kỳ ai chỉ vì giới tính. Tu chính này cần phải đạt được sự nhất trí của ba phần tư tổng số bang của Mỹ lúc đó. Và cuối cùng, Tu chính hiến pháp số 19 đã có hiệu lực vào ngày 20 tháng 08 năm 1920 với tên gọi Tu chính Anthony để tưởng nhớ Susan B. Anthony – một phụ nữ đã cống hiến cả cuộc đời vì quyền bầu cử cho phụ nữ tại Mỹ.



8. Tổng thống Dwight D. Eisenhower trên đồng $1 coin Dollar năm 1972

David Dwight Eisenhower (14/10/1890 – 28/3/1969) là một quân nhân và là một chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ. Là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ông đã được bầu để trở thành Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ (1953–1961).

Trong suốt Thế chiến thứ hai ông là Tổng tư lệnh của quân Đồng minh ở châu Âu với quân hàm Thống tướng lục quân, và năm 1949 ông trở thành Tổng tư lệnh đầu tiên của NATO.



9. Tổng thống George Washington trên tờ 1 Dollar

Vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ George Washington là một trong ba người, cùng với Abraham Lincoln và Thomas Jefferson được xuất hiện 2 lần trong các đồng tiền Dollar Mỹ. Trước đó, chân dung ông đã từng được in trên đồng Quarter Dollar.

10. Tổng thống Thomas Jefferson trên tờ 2 Dollar

Tổng thống Thomas Jefferson không chỉ được in trên đồng Five cents mà còn một lần nữa xuất hiện trên tờ 2 Dollar.

Tờ 2 Dollar vẫn thường được coi là “đồng tiền may mắn” bởi lẽ, mặc dù là một đồng tiền có mệnh giá thấp, đồng 2 dollar là một trong những đồng tiền hiếm gặp nhất ở Mỹ. Chúng hầu như không còn xuất hiện trong lưu thông hàng ngày. Nhiều máy bán hàng tự động cũng không được thiết kế cho loại tiền này. Những đồng 2 dollar được in từ thế kỷ 19 thậm chí còn trở thành đồ cổ và có giá trị cao hơn rất nhiều so với mệnh giá của nó.

Theo Hoài Thư (VTC News/List After List)