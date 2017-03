Cháy lớn thiêu rụi gần 6ha rừng thông, keo trên núi

Thời tiết khô hanh, gió to làm ngọn lửa lan nhanh ra diện rộng. Theo dân địa phương, khoảng 16 giờ chiều, ngọn lửa bắt đầu bùng phát từ khu vực rừng thông núi Động Tranh của Thủy Dương, sau đó gặp gió lớn nên lan nhanh qua địa phận phường An Tây, thiêu rụi hơn 1 ha rừng thông sinh thái do hai địa phương đồng quản lý bảo vệ.



Nhiều người dân sống trong lân cận khu vực chân núi, vào thời điểm trên, bất ngờ thấy ngọn lửa bùng phát ở lưng chừng núi rồi lan nhanh lên phía đỉnh núi, khói nghi ngút cùng ngọn lửa đỏ ngùn ngút bốc lên.

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, TP Huế huy động lực lượng gần 300 người, gồm: bộ đội, dân quân, kiểm lâm, công an và đông đảo người dân tại địa phương đến dập lửa. Sau gần một giờ, đám cháy đã được dập tắt.

Đám cháy lan rộng với lửa cháy dữ dội trên rừng thông 2 phường Thủy Dương và An Tây chiều 2/7

Những người dân tham gia chữa cháy rừng cho biết, vụ cháy do một số người dân vào rừng thông đốt ong, khiến lửa lan ra nhanh chóng. Được biết, đây là khu rừng thông đã trồng gần 30 năm nay.

Anh Nguyễn Văn Lai, phường An Tây cho biết: “Tôi cùng một số người bạn đang đi làm gần đó thấy cháy nghi ngút bốc lên, chúng tôi đã hô hoán mọi người mang theo dụng cụ và bình nước nhỏ để lên chữa cháy”.

Nhiều bạn sinh viên cũng hăng hái tham gia cùng lực lượng công an và người dân lên chữa cháy. “Bọn mình đang đá bóng bên Trường Đại học Ngoại Ngữ thì thấy khói nghi ngút trên quả đồi đối diện và thấy nhiều người dân mang theo can nước hỏi mới biết là cháy rừng thông, ngay lập tức bọn mình cùng chạy theo mọi người để chữa cháy”, Nguyễn Văn Cường Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ cho biết.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Ước tính có khoảng gần 1ha rừng thông hơn 30 năm tuổi đã bị lửa thiêu cháy.

Trước đó, vào lúc 11h20’, cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng keo phòng hộ đầu nguồn sông Bồ (thuộc địa bàn xã Hồng Hạ, huyện miền núi A Lưới, tỉnh TT- Huế).

Phó ban phòng, chống cháy rừng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, ông Lê Viết Ngọc Vinh cho biết: “Ngay sau phát hiện vụ cháy, huyện A Lưới phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã huy động lực lượng hơn 350 người tham gia chữa cháy rừng. Do thời tiết nắng nóng, kết hợp gió mạnh nên ngọn lửa đã lan khá nhanh”.

Theo ông Vinh, do địa hình đồi vùng núi cách trở, dốc đứng và địa điểm cháy cách đường QL49A đi bộ hơn 40 phút nên công tác chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn. Các phương tiện chữa cháy rất khó huy động vào rừng, việc chữa cháy chủ yếu dựa vào sức người. Lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng đã chưa theo 3 mũi, sử dụng các loại dao, mác để phát rừng, cắt đường băng cản lửa, ngăn chặn được các đám lan rộng. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.

Bước đầu ước tính, vụ cháy đã thêu rụi hơn 5ha rừng keo, thuộc rừng phòng hộ của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bồ quản lý. Hiện, lực lượng kiểm lâm huyện A Lưới và tỉnh TT- Huế tiếp tục túc trực tại khu rừng bị cháy để xử lí triệt để đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Thời gian này, nắng nóng liên tiếp diễn ra trên địa bàn tại TT- Huế, vì vậy nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 3 vụ cháy rừng với diện tích 8,33ha rừng thông và keo thuộc BQL Rừng phòng hộ Thị xã Hương hủy, TP Huế và huyện Phú Lộc.

Dưới đây là những hình ảnh về vụ cháy tại phường Thủy Dương (Thị xã Hương Thủy) và phường An Tây (TP Huế) chiều 2/7 :

Vụ cháy trên núi Động Tranh nhìn từ Trường ĐH Ngoại ngữ.













Đám cháy lan rộng với lửa cháy khắp nơi.

Sau gần 2 giờ chữa cháy cuối cùng đám cháy cũng dần bị dập tắt

Tuy vậy vẫn nhiều lực lượng phải dùng cành cây, nước dập tắt lửa triệt để tránh nguy cơ ngọn lửa bùng cháy trở lại.

Công an huy động xe chở nước tới hiện trường để chữa cháy.

Đám cháy đã thiêu rụi gần 5ha đồi thông.

Theo Ngọc Thụ - Đại Dương (Dân trí)