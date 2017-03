Chó Phú Quốc du đấu xứ người

Nỗi bất ngờ mang tên... Vện Vện và ông Phạm Thành Bưởi - Ảnh: Thanh Ngọc (VKA) Bước vô vòng thi Chó đẹp nhất nhóm (Best of Group - BOG) cùng vài chục con BOB của các giống chó nổi tiếng khác, đã nảy sinh một sự cố. Vị giám khảo vòng BOG của nhóm 5 đã từ chối chấm chó lông xoáy, gồm cả xoáy Phú Quốc và xoáy Thái Lan, với lý do ông ta không hiểu về chó lông xoáy! Phải sau khi handler Lê Tuấn đi kiện, ông này mới chịu chấm, song kết quả rất dễ đoán: cả Đốm và con chó Thái đoạt giải BOB đều không giành được giải BOG của nhóm 5. Khi những giây phút xúc động qua nhanh, chúng tôi cùng liên tiếp nhận được khá nhiều “tin dữ“, gây sửng sốt ngay trước thềm Giải vô địch thế giới sẽ diễn ra hôm sau. Cả hai con chó Phú Quốc của Việt Nam đều bị ban tổ chức “úm ba la” ra lỗi hệ thống, để từ hai chó đực thành hai “chó cái“ trong hồ sơ lưu trữ. Đặc biệt, khuya 8-7 tại TP.HCM, khi lần vào tra cứu trên website của ban tổ chức, chúng tôi phát hiện ngày hôm sau (9-7), trong dog show thế giới lại có những... bốn chó Phú Quốc dự thi. Ở đâu ra hai chó Phú Quốc “lạ“ ấy, khi mà VKA của Việt Nam chỉ gửi dự thi Đốm và Vện? Có chăng hiện tượng chạy giấy khai sinh (pedigree) giả mạo là chó Phú Quốc? Hàng loạt giả thuyết và nghi ngờ nảy sinh, song chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc lập tức nêu thắc mắc và báo động sang Paris. Sáng sớm 9-7, cả đoàn Việt Nam đều hết sức chú ý xem có chó Phú Quốc “lạ“ ở khu vực sàn đấu 71, nơi Đốm và Vện sẽ dự thi, kể cả xem chủ các con chó đó là ai. Vậy mà bặt tăm cả chó lẫn người thuộc nhóm đó! Chỉ nghe hình như họ đăng ký từ... Nam Phi, chủ mang tên Tây, và đó là hai “chó Phú Quốc“ cái. Có vẻ phản ứng quyết liệt từ VKA đến ban tổ chức đã tới tai mấy người chủ kia nên mãi tới nay chúng tôi chẳng biết gì thêm, chỉ hi vọng vài ngày nữa VKA sẽ có thêm thông tin, giải thích từ ban tổ chức... Vậy là chỉ còn Đốm và Vện vào thi vòng BOB: hai đại diện duy nhất của chó Phú Quốc trên cả thế giới thi với nhau, theo đúng kịch bản đã sắp sẵn từ năm 2007 của những người tâm huyết muốn từng bước đưa chó Phú Quốc trở lại với danh mục các giống chó được FCI công nhận. Và bất ngờ đã xảy ra: Đốm bỗng dưng tỏ ra mệt mỏi, thể hiện phần thi không được tốt, nhảy lung tung và chồm lên người handler Tuấn. Trong khi đó, ông Bưởi lại trình diễn điêu luyện, chỉ qua có hai hôm tiếp xúc với Vện nhưng đã nắm ý và thuần phục được chú chó này, dắt nó đi rất tuyệt. Vị giám khảo người Na Uy, ông Espen Engh, đã tỏ ra rất cẩn thận khi đánh giá Đốm. Ông khen thần sắc của Đốm và dáng dấp của Vện. Ông trao cho Vện giải CACS (chứng chỉ chó đẹp cấp thế giới, cũng có thể gọi là “Vô địch thế giới chó Phú Quốc năm 2011”), song lại từ chối trao giải và cúp BOB cho Vện. Nếu có thể gọi giải CACS của Vện với danh hiệu “Vô địch thế giới chó Phú Quốc năm 2011”, thì Đốm vẫn có được chứng chỉ CAC (chứng chỉ chó đẹp cấp quốc gia Pháp). Cả Đốm và Vện đều phải dừng lại ở vòng thi này của giải vô địch thế giới! Và lý do có thể đoán ra: chó Phú Quốc được đặc cách tham dự, song không thể vào sâu giải thế giới là do... chưa có tên trong danh mục các giống chó của FCI?! Vài năm sau, hay lâu hơn nữa, chắc chắn Việt Nam cần làm rất nhiều việc để những “chiến tích“ và câu chuyện mở đường tìm lại vinh quang của Đốm và Vện hôm nay cho tương lai của dòng chó Phú Quốc độc đáo của Việt Nam sẽ không bị hóa ra vô ích hay mất dần tác dụng.