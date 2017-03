Chùm ảnh đẹp lung linh về Nhật Bản thu nhỏ qua ống kính Ben Thomas

Shibuya 109 Crossing. Năm 2008, nhiếp ảnh gia Ben Thomas đến Tokyo lần đầu tiên và đã choáng ngợp trước nét kiến trúc và đời sống văn hóa lạ lẫm của xứ sở châu Á này, một thực tế mà ông cho là rất thú vị.



Tokyo Grand Sumo Tournament, Ryogoku Kokugikan, Sumida. Ben Thomas nghĩ nơi đây là địa điểm lý tưởng để ông sử dụng kỹ thuật tilt-shift để bao quát được toàn bộ một không gian hoành tráng và rất đông người.



The man-made island of Tsukishima, Chuo. Năm 2012, nhiếp ảnh gia trở lại Tokyo để bổ sung cho tập ảnh của mình. Ông cho biết, xem một khung cảnh quen thuộc nhưng với những chi tiết dường như là bé xíu sẽ giúp bạn quan sát kỹ hơn và khám phá sâu hơn khung hình.



Stores of Takadanobaba, Shinjuku. Ben Thomas bắt đầu chụp tilt-shift cách đây 7 năm, sau khi ông chuyển đến sống tại Melbourne (Úc), Ông thích thú khám phá thành phố qua hình ảnh, nhưng với một cách thức đặc biệt riêng.



Tugboats, Ochanomizu. Nhiếp ảnh gia giải thích: “Tilt-shift thời đó chủ yếu được sử dụng trong lãnh vực kiến trúc. Việc ghi lại một ngày mới tại Melbourne qua kỹ thuật thu nhỏ đã khiến nghệ thuật nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là chụp lại hình ảnh, mà đó còn là một phương tiện giúp bạn kể được cả một câu chuyện”.



Intersection at night, Oshiage. Ben Thomas đã lưu lại Tokyo 3 tuần để “cày nát” thành phố này từ trên không. Và trước khi triển khai công việc, ông đã bỏ ra khoảng 3 tháng đi tìm những chiếc cầu và những ngôi nhà cao tầng mà từ đó ông có thể bấm máy những bức không ảnh về thành phố.



Wet footpath, Chiyoda. Nhiếp ảnh gia giải thích: “Đây không chỉ là vấn đế tìm được những địa điểm mà tôi yêu thích, mà quan trọng là tôi muốn ghi lại tất cả các khía cạnh đời sống của Tokyo, mà theo tôi, đã góp phần tạo nên nhịp đập sôi động của thành phố này”.



Modes of transport at Tsukiji Market, Chuo. “Ngoài việc chọn góc bấm máy sắc sảo, bạn còn phải có được một chút may mắn nữa”.



Commercial dock, Koto. Khi không thể tìm được địa điểm thích hợp để bấm máy một khung cảnh ưng ý từ trên cao, Thomas đã phải nhờ đến trực thăng, và đối với ông, đây là một trải nghiệm liều lĩnh và đầy… khinh khiếp!