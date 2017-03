Chùm ảnh được cất giữ 10 năm về vụ khủng bố 11-9-2001

Trước đây cũng đã có rất nhiều bức ảnh ghi lại cảnh tòa nhà chọc trời của Mỹ tại thành phố New York bị máy bay khủng bố đâm vào, song những bức ảnh khi đó chỉ được ghi lại từ mặt đất hoặc từ các toà nhà xung quanh.



Còn lần này là những hình ảnh do chính lực lượng an ninh và cảnh sát Mỹ ghi lại từ máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu. Nó đã được lưu trữ trong dữ liệu của cảnh sát Mỹ gần chục năm nay và đến nay nó mới được chính thức tung ra công bố rộng rãi.



Một số hình ảnh “độc” về vụ khủng bố 11-9-2001:

Hữu Kỷ - Nhật Minh tổng hợp (VTC News)