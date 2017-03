Chùm ảnh: Lê Văn Luyện thú nhận thảm sát, cướp tiệm vàng

Diễn tiến vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Khoảng 9 giờ sáng 24-8, người dân phát hiện vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng con gái 18 tháng tuổi nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn tám tuổi của họ bị chém đứt lìa bàn tay cùng nhiều vết thương trên mặt. Tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta bị biến mất. Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, nhà cách tiệm vàng Ngọc Bích 4 km) được anh họ là Trương Thanh Hồng (19 tuổi) chở đến Trạm xá xã Thanh Lâm băng bó vết thương ở tay. Chiều 24-8, Công an Bắc Giang khởi tố vụ án và huy động lực lượng hùng hậu để điều tra phá án. Ngày 26-8, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập. Ngày 29-8, công an đến Trạm Y tế xã Thanh Lâm xác minh. Từ danh sách những người điều trị, công an phát hiện đối tượng khả nghi Lê Văn Luyện. Ngay lập tức nhà của Luyện bị khám xét. Cảnh sát tìm thấy một túi nylon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng (chừng 50 cây) chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên, cha của Luyện, khai nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng. Ngày 30-8, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Cha mẹ Luyện cùng Trương Thanh Hồng bị bắt khẩn cấp về hành vi che giấu tội phạm. Ông Trương Văn Hợp (cha Hồng) bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm. Chiều 31-8, Luyện bị bắt khi đang lẩn trốn ở Lạng Sơn sau tám ngày gây án. Như vậy, ngoài hung thủ Lê Văn Luyện, tính đến nay đã có sáu người bị bắt vì liên quan đến vụ án. Đó là cha, mẹ tên Luyện và Trương Thanh Hồng, người chở Luyện đến trạm y tế băng vết thương (bị bắt về hành vi che giấu tội phạm); ông Trương Văn Hợp (cha Hồng) bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm. Hai người còn lại là Lê Văn Nghi (chồng của cô của Luyện) và tên Hoàng Văn Trai có khả năng cũng sẽ bị xem xét về tội che giấu tội phạm.